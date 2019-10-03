Дзюба: «Матч с «Бенфикой» нельзя назвать нашей лучшей игрой. Две игры с немцами будут важными, они – фавориты группы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал матч 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

«Матч с «Бенфикой» нельзя назвать нашей лучшей игрой, но очень важной точно. В конце нас поддавили, но при 0:3 мы начали удерживать счет. УЕФА признала меня лучшим игроком? Лучшими были вся команда, стадион и трибуны, поддержка нас в 10 часов вечера дорогого стоит. Но в УЕФА понимают в футболе.

Четыре очка это хорошо, потому что «Лион» победил в Лепциге, для нас две игры с немцами будут важными, потому что они – фавориты нашей группы», – сказал Дзюба в интервью пресс-службе УЕФА.

«Зенит» дома обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, Дзюба забил первый мяч.

Дзюба вошел в сборную 2-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Следующую игру «Зенит» сыграет на выезде против «РБ Лейпциг» 23 октября.