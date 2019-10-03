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    Дзюба: «Матч с «Бенфикой» нельзя назвать нашей лучшей игрой. Две игры с немцами будут важными, они – фавориты группы»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал матч 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

    «Матч с «Бенфикой» нельзя назвать нашей лучшей игрой, но очень важной точно. В конце нас поддавили, но при 0:3 мы начали удерживать счет. УЕФА признала меня лучшим игроком? Лучшими были вся команда, стадион и трибуны, поддержка нас в 10 часов вечера дорогого стоит. Но в УЕФА понимают в футболе.

    Четыре очка это хорошо, потому что «Лион» победил в Лепциге, для нас две игры с немцами будут важными, потому что они – фавориты нашей группы», – сказал Дзюба в интервью пресс-службе УЕФА.

    • «Зенит» дома обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, Дзюба забил первый мяч.
    • Дзюба вошел в сборную 2-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored.
    • Следующую игру «Зенит» сыграет на выезде против «РБ Лейпциг» 23 октября.

    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +409

      Я - легенда 14 минут назад

      Прикольный всё-таки Дзюба чувак. Бухнуть, что ли, с ним? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3024

      TOL47 15 минут назад

      Удачи с немцами!

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    • ...
      Рейтинг: +409

      Я - легенда 17 минут назад

      Ну, на данный момент игру с Бенфикой всё же можно назвать лучшей. А дальше посмотрим.

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