Президент «Ростова»: «Времена, когда мы дешево отдавали игроков, прошли»

Пока еще рано "ГОП" говорить, в прошлом сезоне команду как раз разобрали в зимнее трансферное окно из за чего концовку сезона Ростов завалил с треском и один Ерёма тащил всю команду.
Вот на эти грабли не надо наступать.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о том, как изменилась трансферная политика клуба.
«Мирзов не хотел выступать за «Ростов», и мы не хотели, чтобы он оставался. Было несколько предложений, но нас не устроила цена. «Спартак» предложил цену и условия, которые нас устроили. Надо понимать, что времена, когда «Ростов» дешево отдавал игроков, прошли. Для нас очень важно иметь игроков, которые по психологии и по духу – наши. Наши футболисты должны хотеть выступать за нашу команду. Если игрок не хочет играть за «Ростов», мы с ним расстаемся.
Главным достижением трансферного окна я считаю сохранение состава. Для нас было очень важным подписать контракт с Еременко. Роман – топ-футболист, ключевой, системообразующий игрок для нашей команды.
Нам удалось сохранить всех ключевых ребят – Рагнара Сигурдсона, Ивелина Попова, Матиаса Норманна, Эльдора Шомуродова, Алексея Ионова, Евгения Чернова. К ним прибавились Алексей Козлов, Дмитрий Чистяков, вернулся Хорик Байрамян. Все эти ребята с характером, квалифицированные и качественные игроки. У нас получилась хорошая команда», – сказал Арутюнянц.
Глава «Ростова» также прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина в «Спартак».
- Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» за 4 миллиона евро.
- Самый дорогой трансфер «Ростова» в летнее трансферное окно – покупка голкипера «Зенита» Егора Бабурина за 500 тысяч евро.