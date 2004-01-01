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    Месси: «Чувствовал себя усталым, но хотел доиграть матч с «Интером» до конца. Мне не хватает игрового ритма»

    Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал матч с «Интером» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

    «Я рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Чувствовал себя усталым, но хотел доиграть матч до конца. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.

    Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача – занять первое место, но «Интер» непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа – хороший результат, – сказал Месси.

    • После победы над «Интером» каталонцы занимают второе место в группе F с 4 очками.
    • 32-летний Месси восстанавливался после растяжения приводящей мышцы левого бедра. Его участие в матче с миланцами было под вопросом.

    Источник: Express

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