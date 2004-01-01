Месси: «Чувствовал себя усталым, но хотел доиграть матч с «Интером» до конца. Мне не хватает игрового ритма»

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал матч с «Интером» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Я рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Чувствовал себя усталым, но хотел доиграть матч до конца. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.

Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача – занять первое место, но «Интер» непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа – хороший результат, – сказал Месси.