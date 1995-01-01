Месси может сыграть с «Интером». Матч – во вторник

Капитан «Барселоны» Лионель Месси восстанавливается после травмы быстрее, чем ожидалось.

По информации Sport.es, аргентинец имеет шансы сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

Решение об его участии в поединке с миланцами будет принято в день игры.