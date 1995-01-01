Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Месси может сыграть с «Интером». Матч – во вторник

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси восстанавливается после травмы быстрее, чем ожидалось.

    По информации Sport.es, аргентинец имеет шансы сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

    Решение об его участии в поединке с миланцами будет принято в день игры.

    • Матч «Барселона» – «Интер» состоится во вторник, 1 октября, в 22:00 по московскому времени.
    • 32-летний Месси восстанавливается после растяжения приводящей мышцы левого бедра.
    • El Chiringuito TV в четверг утверждал, что форвард может пропустить около месяца.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +730

      Decorhome 32 минуты назад

      Месси нужен команде, тем более мы видим какой сегодня Интер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1736

      SarJr 2 часа назад

      вообще то в среду:/
      или вы про их вторую игру между собой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8634

      DeStar 2 часа назад

      говорили ж месяц) а выходит меньше недели?) ниче так "быстрее")

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru