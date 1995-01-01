Месси может сыграть с «Интером». Матч – во вторник

Месси нужен команде, тем более мы видим какой сегодня Интер
Капитан «Барселоны» Лионель Месси восстанавливается после травмы быстрее, чем ожидалось.
По информации Sport.es, аргентинец имеет шансы сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Решение об его участии в поединке с миланцами будет принято в день игры.
- Матч «Барселона» – «Интер» состоится во вторник, 1 октября, в 22:00 по московскому времени.
- 32-летний Месси восстанавливается после растяжения приводящей мышцы левого бедра.
- El Chiringuito TV в четверг утверждал, что форвард может пропустить около месяца.