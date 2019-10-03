Семак: «Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Низкий поклон команде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков и команду за матч с «Бенфикой» (3:1).

«Спасибо болельщикам за поддержку и невероятную атмосферу на стадионе. Низкий поклон команде, каждому игроку за проведенный матч», – написал Семак в своем инстаграме, опубликовав фото из раздевалки, сделанное хавбеком Малкомом.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле обыграл «Бенфику» со счетом 3:1.

После двух туров питерцы возглавляют группу G с 4 очками.