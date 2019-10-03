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    Семак: «Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу. Низкий поклон команде»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков и команду за матч с «Бенфикой» (3:1).

    «Спасибо болельщикам за поддержку и невероятную атмосферу на стадионе. Низкий поклон команде, каждому игроку за проведенный матч», – написал Семак в своем инстаграме, опубликовав фото из раздевалки, сделанное хавбеком Малкомом.

    • В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле обыграл «Бенфику» со счетом 3:1.
    • После двух туров питерцы возглавляют группу G с 4 очками.

    text

    Публикация от text (@sergey_bogdanovich_semak)

    Источник: инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10790

      Garrincha58 23 минуты назад

      результат да есть, но игра ужасная эти закидушки от Ракицкого или Ивановича уже надоели и зрители свистели особенно в первом тайме,можно сказать что да Семак не может поставить комбинационную игру без техничных и легко владеющих мячом игроков,но научить их играть в пас стараться в одно касание и чаще открываться на свободное место ведь можно,но играют как Уфа

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3491

      paracetamol 39 минут назад

      Хорошо играли, главные поставщики очков к копилку России.

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