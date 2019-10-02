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    Малком опубликовал фото из раздевалки «Зенита» после победы над «Бенфикой»

    В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле обыграл «Бенфику» со счетом 3:1.

    После победы вингер петербургской команды Малком опубликовал в инстаграме фото из раздевалки.

    «Мои поздравления, очень важные победа и три очка», – написал бразилец под снимком, добавив хэштег «давай, «Зенит».

    • «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» летом за 40 миллионов евро плюс бонусы.
    • Бразилец провел два матча и 10 августа получил мышечную травму бедра, после которой восстанавливается до сих пор.
    • Зарплата футболиста предположительно составляет 6,5 миллиона евро за сезон.

    Дзюба: «У Малкома редкая для футбола травма»

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    Публикация от text (@malcomoliveira_97)

    Источник: Инстаграм Малкома

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +976

      Genz 32 минуты назад

      Дзюба уже готов трусы снять, показать свой большой малкому бездельнику. За такие бабки он лечит здоровую ногу

      0
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      Рейтинг: +3491

      paracetamol 37 минут назад

      Победители!

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