Малком опубликовал фото из раздевалки «Зенита» после победы над «Бенфикой»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле обыграл «Бенфику» со счетом 3:1.

После победы вингер петербургской команды Малком опубликовал в инстаграме фото из раздевалки.

«Мои поздравления, очень важные победа и три очка», – написал бразилец под снимком, добавив хэштег «давай, «Зенит».

«Зенит» купил Малкома у «Барселоны» летом за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Бразилец провел два матча и 10 августа получил мышечную травму бедра, после которой восстанавливается до сих пор.

Зарплата футболиста предположительно составляет 6,5 миллиона евро за сезон.

Дзюба: «У Малкома редкая для футбола травма»