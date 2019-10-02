Малком опубликовал фото из раздевалки «Зенита» после победы над «Бенфикой»

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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле обыграл «Бенфику» со счетом 3:1.
После победы вингер петербургской команды Малком опубликовал в инстаграме фото из раздевалки.
«Мои поздравления, очень важные победа и три очка», – написал бразилец под снимком, добавив хэштег «давай, «Зенит».
- «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» летом за 40 миллионов евро плюс бонусы.
- Бразилец провел два матча и 10 августа получил мышечную травму бедра, после которой восстанавливается до сих пор.
- Зарплата футболиста предположительно составляет 6,5 миллиона евро за сезон.
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