«Берем 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить». ЦСКА анонсировал матч с «Эспаньолом»

Завтра, 3 октября, состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом». Москвичи выпустили видеоролик-анонс.

В нем представлен рецепт приготовления блюда «эспаэлья». «Берем 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить», – говорится в видео, которое доступно ниже.

В первом туре ЦСКА со счетом 1:5 проиграл «Лудогорцу».

«Эспаньол» в Примере идет в зоне вылета.

ЦСКА лидирует в РПЛ.