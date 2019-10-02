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    «Берем 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить». ЦСКА анонсировал матч с «Эспаньолом»

    Завтра, 3 октября, состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом». Москвичи выпустили видеоролик-анонс.

    В нем представлен рецепт приготовления блюда «эспаэлья». «Берем 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить», – говорится в видео, которое доступно ниже.

    • В первом туре ЦСКА со счетом 1:5 проиграл «Лудогорцу».
    • «Эспаньол» в Примере идет в зоне вылета.
    • ЦСКА лидирует в РПЛ.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +575

      dimmmka 2 минуты назад

      Все это прикольно,но наверное лучше серьезно относится к матчу. Все ещё помнят прошлый матч

      0
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    • ...
      Рейтинг: -575

      DonBaton 23 минуты назад

      Завтра эти 11 "ингредиентов" сожгут этих лошадиных недоповаров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2302

      InterMilLano1908 24 минуты назад

      Главное не как в Болгарии, а то там не дожарили во втором тайме

      0
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      Рейтинг: +330

      diemens74 58 минут назад

      Прикольно, лишь бы у наших не подгорело

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