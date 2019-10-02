«Берем 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить». ЦСКА анонсировал матч с «Эспаньолом»

Все это прикольно,но наверное лучше серьезно относится к матчу. Все ещё помнят прошлый матч
Завтра, 3 октября, состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом». Москвичи выпустили видеоролик-анонс.
В нем представлен рецепт приготовления блюда «эспаэлья». «Берем 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить», – говорится в видео, которое доступно ниже.
- В первом туре ЦСКА со счетом 1:5 проиграл «Лудогорцу».
- «Эспаньол» в Примере идет в зоне вылета.
- ЦСКА лидирует в РПЛ.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2019