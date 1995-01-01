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    Дзагоев: «Говорят, что Вагнер Лав посоветовал Газзаеву обратить на меня внимание»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что после перехода в армейский клуб его поддерживал бразильский нападающий Вагнер Лав.

    «Меня поддерживал Вагнер Лав. Говорят, что это он посоветовал Газзаеву обратить на меня внимание. Помню, тренируемся перед «Химками», Вагнер подходит и говорит: «не переживай, если что – я рядом», – рассказал Дзагоев в новом выпуске YouTube-блога «КраСава».

    • Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • Сейчас хавбек восстанавливается после травмы крестообразной связки колена, полученной 19 февраля.
    • Вагнер Лав защищал цвета армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

    Дзагоев: «Был бы не против завершить карьеру в ЦСКА, но в планах закончить в «Алании»

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      Игорь В 28 минут назад

      От безсхода начал прибрехивать

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