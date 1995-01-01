Дзагоев: «Говорят, что Вагнер Лав посоветовал Газзаеву обратить на меня внимание»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что после перехода в армейский клуб его поддерживал бразильский нападающий Вагнер Лав.

«Меня поддерживал Вагнер Лав. Говорят, что это он посоветовал Газзаеву обратить на меня внимание. Помню, тренируемся перед «Химками», Вагнер подходит и говорит: «не переживай, если что – я рядом», – рассказал Дзагоев в новом выпуске YouTube-блога «КраСава».

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года.

Сейчас хавбек восстанавливается после травмы крестообразной связки колена, полученной 19 февраля.

Вагнер Лав защищал цвета армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

Дзагоев: «Был бы не против завершить карьеру в ЦСКА, но в планах закончить в «Алании»