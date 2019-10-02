Агент Шюррле: «Андре не играет из-за очень сильного бронхита»

Инго Хаспел, представляющий интересы хавбека «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, почему немецкий футболист не играл в последних матчах московской команды.

«Андре не играет в последних матчах за «Спартак» из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что он поправится в ближайшие 10 дней.

Как он подцепил бронхит? Не знаю, не могу сказать точно. Может быть, в самолете, может, из-за грязного воздуха», – сказал Хаспел.