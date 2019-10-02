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    Агент Шюррле: «Андре не играет из-за очень сильного бронхита»

    Инго Хаспел, представляющий интересы хавбека «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, почему немецкий футболист не играл в последних матчах московской команды.

    «Андре не играет в последних матчах за «Спартак» из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что он поправится в ближайшие 10 дней.

    Как он подцепил бронхит? Не знаю, не могу сказать точно. Может быть, в самолете, может, из-за грязного воздуха», – сказал Хаспел.

    • Полузащитник пропустил матч чемпионата с «Оренбургом» (1:2) и кубковую игру с КАМАЗом (2:1).
    • Шюррле сыграл за «Спартак» семь матчей в РПЛ, забил один гол и отдал два ассиста.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      SpartakSpartakSpartak 7 минут назад

      Андре, быстрее поправляйся, играть некому!

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