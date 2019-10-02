Агент Шюррле: «Андре не играет из-за очень сильного бронхита»

Андре, быстрее поправляйся, играть некому!
Инго Хаспел, представляющий интересы хавбека «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, почему немецкий футболист не играл в последних матчах московской команды.
«Андре не играет в последних матчах за «Спартак» из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что он поправится в ближайшие 10 дней.
Как он подцепил бронхит? Не знаю, не могу сказать точно. Может быть, в самолете, может, из-за грязного воздуха», – сказал Хаспел.
- Полузащитник пропустил матч чемпионата с «Оренбургом» (1:2) и кубковую игру с КАМАЗом (2:1).
- Шюррле сыграл за «Спартак» семь матчей в РПЛ, забил один гол и отдал два ассиста.