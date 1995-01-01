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    Кикнадзе: «Жалею, что для ЛЧ выбрали Черкизово, а не «Лужники». Могли бы получить еще 120-150 миллионов рублей»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение клуба проводить домашние матчи в Лиге чемпионов на «РЖД Арене», а не в «Лужниках».

    — Глава совета директоров Анатолий Мещеряков сказал, что на три матча ЛЧ проданы все билеты. Не жалеете, что в итоге выбрали Черкизово, а не «Лужники»?

    — Конечно, жалею. Я думаю, мы и «Лужники» наполнили бы. У меня столько друзей, знакомых, приятелей, партнеров по бизнесу и работе в «Локомотиве», которым я был вынужден отказать. Думаю, в «Лужниках» мы выглядели бы достаточно солидно. Но, с другой стороны, сейчас нечего жалеть. Решение принято, его надо выполнять. С этой точки зрения на матче с «Атлетико» команде была оказана серьезная поддержка.

    — Но почему не «Лужники», а «РЖД Арена»?

    — Потому что команде и главному тренеру комфортнее играть здесь. Для нас важны их мнение и точка зрения. Мы принимаем это во внимание. Хочу, чтобы было понятно. У нас очень много дискуссий и споров — это правильно, потому что мы пытаемся найти ту золотую середину, которая приведет «Локомотив» к победам. Это хорошо. У нас было очень много дискуссий по трансферам, но по решению играть в Черкизове мы решили, что правы тренер и команда, которая захотела играть здесь.

    — Вы считали, сколько могли бы заработать в «Лужниках»?

    — Да. Это не миллион и не два миллиона евро. Мы считаем, что могли бы получить от 120 до 150 миллионов рублей дополнительно, если бы играли там. Но это не к тому, что: «Ах, как жалко, что мы не играем в «Лужниках». Я говорю об этом абсолютно осознанно: мы приняли решение играть здесь, это четкая и согласованная позиция, – сказал Кикнадзе.

    • В сентябре «Локомотив» отказался от идеи проводить матчи ЛЧ в «Лужниках».
    • Во вторник москвичи дома проиграли «Атлетико» (0:2).
    • После двух матчей в ЛЧ «Локо» занимает третье место в группе с 3 очками.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии11
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      Рейтинг: +937

      ААМ 50 секунд назад

      Да уж бизнес-менеджмент в клубе не на высоте.

      0
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      Рейтинг: +954

      Etiainen 2 минуты назад

      Псина, не уважает традиции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      Sedoi_Goblin 27 минут назад

      А чего не "Уэмбли"? "Камп Ноу" или "Олд Траффорд"? Там ещё больше могли срубить..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32978

      portero 28 минут назад

      что-то я не понял, называет одну и ту же сумму, только в разной валюте...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      ALEX TARAN 30 минут назад

      Идиот...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +787

      loko-the_best 43 минуты назад

      Зато мы счастливы, что у нас есть возможность орать на родном стадионе!
      Атмосфера бомба!
      На Юве ещё мощнее зарядим!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      elessar arnor > loko-the_best 10 минут назад

      попробуйте фанатку заполнить, а то уж оч много пространства осталось в правом верхнем угле

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      Рейтинг: +1107

      777+ 1 час назад

      За коньячком, играя в настольный футбол еще комфортнее.... На стажировку к Бабаеву с Гинером - срочно!!! Эх, Вася-Вася.......))))

      0
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      Рейтинг: +172

      Amalyy912 1 час назад

      не миллион и не два миллиона евро!а 150 млн. рублей))) счетовод знатный!

      1
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      Рейтинг: +787

      loko-the_best > Amalyy912 42 минуты назад

      Что-что, а считать он явно получше тебя умеет

      0
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      Рейтинг: +2889

      AtticusFinch > loko-the_best 26 минут назад

      скорее вычитать и делить))

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