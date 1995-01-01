Лига чемпионов. «Лион» в гостях всухую победил «Лейпциг»

Вот вам и безоговорочный фаворит, как многие немцев называли. Зениту надо, как-то у этих немцев разочек выиграть, ну или не разу не проиграть.
Параллельно с матчем «Зенита» игрался другой поединок его группы Лиги чемпионов – «Лейпциг» – «Лион». Французы, с которыми россияне свели встречу к ничьей (1:1), оказались сильнее немцев, сумев не пропустить.
Решающий гол забил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай. «Лион» в группе занимает второе место, а лидирует «Зенит».
Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
Лейпциг (Германия) – Лион (Франция) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Депай, 11; 0:2 – Терье, 65.