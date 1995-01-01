Лига чемпионов. «Лион» в гостях всухую победил «Лейпциг»

Параллельно с матчем «Зенита» игрался другой поединок его группы Лиги чемпионов – «Лейпциг» – «Лион». Французы, с которыми россияне свели встречу к ничьей (1:1), оказались сильнее немцев, сумев не пропустить.

Решающий гол забил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай. «Лион» в группе занимает второе место, а лидирует «Зенит».

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

Лейпциг (Германия) – Лион (Франция) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Депай, 11; 0:2 – Терье, 65.

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