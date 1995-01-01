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    Лига чемпионов. «Лион» в гостях всухую победил «Лейпциг»

    Параллельно с матчем «Зенита» игрался другой поединок его группы Лиги чемпионов – «Лейпциг»«Лион». Французы, с которыми россияне свели встречу к ничьей (1:1), оказались сильнее немцев, сумев не пропустить.

    Решающий гол забил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай. «Лион» в группе занимает второе место, а лидирует «Зенит».

    Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

    Лейпциг (Германия) – Лион (Франция) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Депай, 11; 0:2 – Терье, 65.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2325

      TOMSON 25 минут назад

      Вот вам и безоговорочный фаворит, как многие немцев называли. Зениту надо, как-то у этих немцев разочек выиграть, ну или не разу не проиграть.

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      Рейтинг: +3466

      paracetamol 27 минут назад

      А говорили, что Лион так себе, не в форме. Справедливости ради, надо отметить, что пушка у Вернера заржавела.

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