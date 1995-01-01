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    Льорис: «Тоттенхэм» слишком легко сдался»

    Голкипер и капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал разгром от «Баварии» (2:7) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мне неудобно перед нашими фанатами, потому что мы слишком легко сдались, и результат стал еще хуже.

    Этот вечер оказал влияние на многих. Теперь речь идет о характере. Следующие две игры против «Црвены Звезды» станут еще более важными – мы не можем больше терять очки», – сказал Льорис.

    • Во вторник «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в гостях со счетом 7:2, Серж Гнабри оформил покер.
    • После двух матчей «Тоттенхэм» занимает последнее место в группе В, набрав 1 очко.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1205

      Dizayner 49 минут назад

      походу прошлогодний финал сыграл с вами очень злую шутку, той команды пока что нет, этот Тотенхем совершенно другая команда и вчера вечером мы в этом убедились, бавария просто разорвала вас, обидно, очень хорошая и крепкая команда, с отличными игроками и тренером, будем надеяться, что они все-таки смогут вернуться в игру и как можно скорее

      0
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      Рейтинг: +1021

      Bozigit 1 час назад

      Не узнаю команду

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