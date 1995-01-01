Льорис: «Тоттенхэм» слишком легко сдался»

Голкипер и капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал разгром от «Баварии» (2:7) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне неудобно перед нашими фанатами, потому что мы слишком легко сдались, и результат стал еще хуже.

Этот вечер оказал влияние на многих. Теперь речь идет о характере. Следующие две игры против «Црвены Звезды» станут еще более важными – мы не можем больше терять очки», – сказал Льорис.