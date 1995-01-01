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    Кикнадзе: «С нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мыслями после поражения клуба от «Атлетико» (0:2) в рамках Лиги чемпионов.

    «Дело не в Жоау Фелише. Всегда играет команда. И меня до мурашек трогает, как сейчас выступает «Локо» и как за него болеют наши фанаты. С нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить, и меня просто раздирает от желания увидеть нынешнюю команду еще и с братьями. Леша мог сыграть уже с «Атлетико», но решили им не рисковать. Антон, думаю, к Новому году вернется», – заявил Кикнадзе.

    • Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2).
    • Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).
    • «Атлетико» в Примере занимает третье место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +441

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Как только они появятся, вы всех и начнете драть. Вернись на землю, наш футбол - и ваш тоже, отстал от Испании навсегда.

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