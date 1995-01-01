Кикнадзе: «С нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мыслями после поражения клуба от «Атлетико» (0:2) в рамках Лиги чемпионов.

«Дело не в Жоау Фелише. Всегда играет команда. И меня до мурашек трогает, как сейчас выступает «Локо» и как за него болеют наши фанаты. С нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить, и меня просто раздирает от желания увидеть нынешнюю команду еще и с братьями. Леша мог сыграть уже с «Атлетико», но решили им не рисковать. Антон, думаю, к Новому году вернется», – заявил Кикнадзе.