Кикнадзе: «С нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить»

Как только они появятся, вы всех и начнете драть. Вернись на землю, наш футбол - и ваш тоже, отстал от Испании навсегда.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мыслями после поражения клуба от «Атлетико» (0:2) в рамках Лиги чемпионов.
«Дело не в Жоау Фелише. Всегда играет команда. И меня до мурашек трогает, как сейчас выступает «Локо» и как за него болеют наши фанаты. С нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить, и меня просто раздирает от желания увидеть нынешнюю команду еще и с братьями. Леша мог сыграть уже с «Атлетико», но решили им не рисковать. Антон, думаю, к Новому году вернется», – заявил Кикнадзе.
- Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2).
- Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).
- «Атлетико» в Примере занимает третье место.