Гвардиола – о Гюндогане: «Он невероятен. Одно из лучших приобретений в истории «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил важность полузащитника Илкая Гюндогана после матча Лиги чемпионов против «Динамо» З (2:0).

«Вы даже не представляете, насколько он здорово играет. Илкай – выдающийся игрок. На какой позиции бы он ни играл, он везде выполнит план на игру. Мне его безумно не хватало в первый сезон, когда он выбыл на полгода из-за травмы колена. Он невероятен. Гюндоган – одно из лучших приобретений в истории этого клуба», – заявил испанский специалист.