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    Гвардиола – о Гюндогане: «Он невероятен. Одно из лучших приобретений в истории «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил важность полузащитника Илкая Гюндогана после матча Лиги чемпионов против «Динамо» З (2:0).

    «Вы даже не представляете, насколько он здорово играет. Илкай – выдающийся игрок. На какой позиции бы он ни играл, он везде выполнит план на игру. Мне его безумно не хватало в первый сезон, когда он выбыл на полгода из-за травмы колена. Он невероятен. Гюндоган – одно из лучших приобретений в истории этого клуба», – заявил испанский специалист.

    • Илкай вышел в старте против «Динамо» и отыграл весь матч.
    • Гюндоган и Гвардиола присоединились к «Манчестер Сити» летом 2016 года.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1094

      FRZZ 26 минут назад

      Илкай Гюндоган здорово прибавил при Гвардиоле. Талант+тренировки Гвардиолы делают свое дело.

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