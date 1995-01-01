Гвардиола – о Гюндогане: «Он невероятен. Одно из лучших приобретений в истории «Манчестер Сити»

Илкай Гюндоган здорово прибавил при Гвардиоле. Талант+тренировки Гвардиолы делают свое дело.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил важность полузащитника Илкая Гюндогана после матча Лиги чемпионов против «Динамо» З (2:0).
«Вы даже не представляете, насколько он здорово играет. Илкай – выдающийся игрок. На какой позиции бы он ни играл, он везде выполнит план на игру. Мне его безумно не хватало в первый сезон, когда он выбыл на полгода из-за травмы колена. Он невероятен. Гюндоган – одно из лучших приобретений в истории этого клуба», – заявил испанский специалист.
- Илкай вышел в старте против «Динамо» и отыграл весь матч.
- Гюндоган и Гвардиола присоединились к «Манчестер Сити» летом 2016 года.