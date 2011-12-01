Лига чемпионов. «Зенит» примет «Бенфику»

Сегодня, 2-го октября, состоится встреча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика».

Соперники встречались между собой в еврокубках шесть раз.

Впервые – в 1/8 финала ЛЧ-2011/12. Тогда с общим счетом 4:3 португальский клуб квалифицировался в четвертьфинал.

Последний раз клубы встречались на той же стадии главного еврокубка, но в сезоне-2015/16. «Бенфика» дважды обыграла российский клуб и с общим счетом 3:1 прошла дальше.