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    Лига чемпионов. «Зенит» примет «Бенфику»

    Сегодня, 2-го октября, состоится встреча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит»«Бенфика».

    Соперники встречались между собой в еврокубках шесть раз.

    Впервые – в 1/8 финала ЛЧ-2011/12. Тогда с общим счетом 4:3 португальский клуб квалифицировался в четвертьфинал.

    Последний раз клубы встречались на той же стадии главного еврокубка, но в сезоне-2015/16. «Бенфика» дважды обыграла российский клуб и с общим счетом 3:1 прошла дальше.

    • За шесть игр противостояния у «Зенита» 3 победы, как и у «Бенфики».
    • Сегодняшний матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» опубликует стартовые составы команд и проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7453

      alex1951 53 минуты назад

      Беру баллон,бегу в салон....))))
      Бежим ставить ставки на 1*2......выбирать не из чего ,доминирующая цифра ,,2,,
      Эх,не подвел бы Зенитушка!))))))

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      Рейтинг: +116

      _Scorpio_ 55 минут назад

      Давайте мои родненькие, вперед!-))

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