Лига чемпионов. «Зенит» примет «Бенфику»

Беру баллон,бегу в салон....))))
Бежим ставить ставки на 1*2......выбирать не из чего ,доминирующая цифра ,,2,,
Эх,не подвел бы Зенитушка!))))))
Сегодня, 2-го октября, состоится встреча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика».
Соперники встречались между собой в еврокубках шесть раз.
Впервые – в 1/8 финала ЛЧ-2011/12. Тогда с общим счетом 4:3 португальский клуб квалифицировался в четвертьфинал.
Последний раз клубы встречались на той же стадии главного еврокубка, но в сезоне-2015/16. «Бенфика» дважды обыграла российский клуб и с общим счетом 3:1 прошла дальше.
- За шесть игр противостояния у «Зенита» 3 победы, как и у «Бенфики».
- Сегодняшний матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» опубликует стартовые составы команд и проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.