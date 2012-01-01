Журналист Егоров: «Спартак» хотел нанять Кононову специалиста по речи»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что «Спартак» был недоволен коммуникационными навыками бывшего главного тренера Олега Кононова. Специалист ушел в отставку на прошлой неделе.

«Спартак» то ли нанял, то ли хотел нанять Кононову специалиста по речи. Тренер-коммуникатор. С умением донести свою мысль есть проблемы. И это чувствовалось», – сказал журналист.