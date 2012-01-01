Журналист Егоров: «Спартак» хотел нанять Кононову специалиста по речи»

Тупой хохол, учи, не учи, а как рот откроет, кроме мата ничего!
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что «Спартак» был недоволен коммуникационными навыками бывшего главного тренера Олега Кононова. Специалист ушел в отставку на прошлой неделе.
«Спартак» то ли нанял, то ли хотел нанять Кононову специалиста по речи. Тренер-коммуникатор. С умением донести свою мысль есть проблемы. И это чувствовалось», – сказал журналист.
- Кононов работал в «Спартаке» с прошлой осени.
- Новым главным тренером москвичей должен стать немец Доменико Тедеско.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым.