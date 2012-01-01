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    Журналист Егоров: «Спартак» хотел нанять Кононову специалиста по речи»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что «Спартак» был недоволен коммуникационными навыками бывшего главного тренера Олега Кононова. Специалист ушел в отставку на прошлой неделе.

    «Спартак» то ли нанял, то ли хотел нанять Кононову специалиста по речи. Тренер-коммуникатор. С умением донести свою мысль есть проблемы. И это чувствовалось», – сказал журналист.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3383

      paracetamol 50 минут назад

      Тупой хохол, учи, не учи, а как рот откроет, кроме мата ничего!

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