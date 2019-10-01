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    Зидан – о ничьей с «Брюгге»: «Ошибки допускал не только Куртуа, а все, включая меня»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). Испанцы закачивали встречу в большинстве.

    «Плохой результат, но я доволен реакцией команды на произошедшее в первом тайме. До перерыва «Реал» играл кошмарно. Да, Тибо Куртуа ошибался, но это делали все, включая меня», – цитирует француза Marca.

    • «Реал» после игры опустился на последнее место в группе.
    • За первые два матча Лиги чемпионов мадридцы пропустили пять голов.
    • «Реал» лидирует в Примере.

    Источник: Marca

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