Зидан – о ничьей с «Брюгге»: «Ошибки допускал не только Куртуа, а все, включая меня»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). Испанцы закачивали встречу в большинстве.

«Плохой результат, но я доволен реакцией команды на произошедшее в первом тайме. До перерыва «Реал» играл кошмарно. Да, Тибо Куртуа ошибался, но это делали все, включая меня», – цитирует француза Marca.