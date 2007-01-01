Журналист Егоров: «Между Кононовым и Цорном не всегда было взаимопонимание»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о взаимоотношениях бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова с генеральным директором клуба Томасом Цорном. Функционер ставил лайк под шуткой над специалистом.

«Кононов – не кандидатура Цорна. По моей информации, между ними не всегда было взаимопонимание», – сообщил журналист.