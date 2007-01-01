Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Журналист Егоров: «Между Кононовым и Цорном не всегда было взаимопонимание»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о взаимоотношениях бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова с генеральным директором клуба Томасом Цорном. Функционер ставил лайк под шуткой над специалистом.

    «Кононов – не кандидатура Цорна. По моей информации, между ними не всегда было взаимопонимание», – сообщил журналист.

    • Тренер проработал в «Спартаке» меньше года.
    • Команда в РПЛ идет девятой.
    • Обязанности главного тренера «Спартака» исполняет человек из штаба Кононова – Сергей Кузнецов.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru