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    Гризманн: «Месси не из тех, кто много говорит. Поэтому нам трудно общаться друг с другом»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.

    «Месси не из тех, кто много говорит, равно как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу», – сказал Гризманн.

    • Летом RMC Sport сообщал, что Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул Неймара из «ПСЖ».
    • «Барселона» сыграет с «Интером» состоится в среду, начало матча – в 22:00 мск.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +553

      FENIX-SL 37 минут назад

      чрезмерно распиаренный петушок как прогнозировалось - нахрен был не нужен барселоне
      атлетико молодцы

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      Рейтинг: +97

      NEONFOL 52 минуты назад

      ну пока трансфер и правда себя не оправдывает, может месси и прав был

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