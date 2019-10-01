Гризманн: «Месси не из тех, кто много говорит. Поэтому нам трудно общаться друг с другом»

чрезмерно распиаренный петушок как прогнозировалось - нахрен был не нужен барселоне
атлетико молодцы
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.
«Месси не из тех, кто много говорит, равно как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу», – сказал Гризманн.
- Летом RMC Sport сообщал, что Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул Неймара из «ПСЖ».
- «Барселона» сыграет с «Интером» состоится в среду, начало матча – в 22:00 мск.