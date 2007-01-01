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    Кикнадзе – о словах Смолова в адрес судей: «Федор рассказал, как он видит ситуацию. РФС повел себя мудро»

    Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил решение РФС не применять санкций в отношении форварда Федора Смолова, резко высказавшегося о судействе в перерыве матча с «Зенитом» (1:0).

    «Ну прокомментировал игрок ситуацию. И что? Федор рассказал, как он ее видит. Во главе РФС стоят мудрые люди, которые разобрались в ситуации.

    Будем ли проводить с Федором беседу, чтобы в следующий раз он был посдержаннее? Почему нужно проводить беседу? У игрока есть свое мнение. Он его высказал. Я, как руководитель клуба, немного по-другому сформулировал ситуацию. РФС, на мой взгляд, повел себя мудро», – цитирует Кикнадзе «Спорт день за днем».

    Ранее директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что Смолов «погорячился, и тут нет темы для обсуждения».

    • Смолов в перерыве матча раскритиковал судейство после того, как его гол не засчитали после просмотра VAR. «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе», – сказал форвард.
    • После матча Смолов заявил, что его слова получились «немного резкими».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +928

      ААМ 18 минут назад

      Московская клака любой ценой тащит Локо к победе. Ведь, если бы назначили пенальти на Оздоеве, а оно по словам Егорова было бесспорным, Локо скорее всего бы проиграл Зениту. Это называется ВАР по-московски.История со Смоловым из этого ряда.

      0
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      Рейтинг: +10

      Вальдемар IV > ААМ 2 минуты назад

      гинер рассмеялся, после левой победки неделю назад и дога с уралом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3373

      paracetamol 1 час назад

      Во главе РФС стоят, в случае со Смоловым, мудрые люди, а в случае с Семаком - казлы! Почему так получается?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2978

      polt 1 час назад

      Задницы лижет "мудрым" людям из РФС, ****.

      3
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      Рейтинг: +2978

      polt > polt 1 час назад

      ****-епта

      1
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      Рейтинг: +1015

      GermanVo 1 час назад

      Вообще-то он прямым текстом сказал, что судьи сделают бомжей чемпионами, а всем остальным претендентам остаётся бороться за второе место. Я с ним полностью согласен, но РФС поступил совсем не мудро.

      1
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      Рейтинг: -83

      DonBaton II > GermanVo 1 час назад

      Сказало дерьмо,которое связано с убогим свинарником

      2
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      Рейтинг: +260

      Пельш 1 > GermanVo 45 минут назад

      А что в 17 году мясо за уши не тянули?

      0
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      Рейтинг: +10

      Вальдемар IV > GermanVo 39 секунд назад

      второе место видимо сухине или гинеру, потому что остальные не котируются у нас, ну спам еще, но они сейчас скорее за выживание будут биться, ростов разграбят, краснодар видели каждый матч какие-то санкции

      0
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      Рейтинг: +260

      Пельш 1 1 час назад

      Этот "футболишко" уже совсем зазвездился! Абсолютный ноль, трепло. Ты играй нормально и забивай нормально, вот тогда и говори, что кого то за уши тянут на 1 место.

      2
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      Рейтинг: -2

      Molchanov93 > Пельш 1 1 час назад

      Получше многих будет, и сказал все абсолютно правильно

      -2
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