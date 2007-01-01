Кикнадзе – о словах Смолова в адрес судей: «Федор рассказал, как он видит ситуацию. РФС повел себя мудро»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил решение РФС не применять санкций в отношении форварда Федора Смолова, резко высказавшегося о судействе в перерыве матча с «Зенитом» (1:0).

«Ну прокомментировал игрок ситуацию. И что? Федор рассказал, как он ее видит. Во главе РФС стоят мудрые люди, которые разобрались в ситуации.

Будем ли проводить с Федором беседу, чтобы в следующий раз он был посдержаннее? Почему нужно проводить беседу? У игрока есть свое мнение. Он его высказал. Я, как руководитель клуба, немного по-другому сформулировал ситуацию. РФС, на мой взгляд, повел себя мудро», – цитирует Кикнадзе «Спорт день за днем».

Ранее директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что Смолов «погорячился, и тут нет темы для обсуждения».