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    РФС – о словах Смолова про судейство: «Федор погорячился. Тут нет темы для обсуждения»

    Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Федора Смолова о судействе в перерыве матча с «Зенитом» (1:0).

    «Мы понимаем, что Федор погорячился, и тут нет темы для обсуждения. К судейству надо относиться уважительно», – сказал Мельников.

    • Смолов в перерыве матча раскритиковал судейство после того, как его гол не засчитали после просмотра VAR. «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе», – сказал форвард.
    • После матча Смолов заявил, что в перерыве его слова «немного резкими получились».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии14
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      Рейтинг: +7106

      ufos73 24 минуты назад

      Че вы ноете? Это еще не вердикт, суд над Смоловым будет проводить КДК...

      0
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      Рейтинг: +6167

      батог 31 минуту назад

      Чёт про Спартак ни кто не вспомнил, а ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Muhametshin 46 минут назад

      Надо зеню в фнл отправить надоели они своим продажным футболом.

      0
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      Рейтинг: +240

      GrizzlyD 47 минут назад

      гопник-губошлеп, епта

      1
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      Рейтинг: +2872

      AtticusFinch 54 минуты назад

      Он погорячился когда пенальти бил на Чемпионате Мира - до чего он мерзкий и тупой...

      4
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      Рейтинг: +4505

      GoldPlayFIFARus9 56 минут назад

      Ах ну да, это же не игрок Зенита сказал. Зенит бы уже давно оштрафовали и чё нить запретили бы. Только за 2 матча 4 отменённых гола и не назначенный пенальти! А сколько "ошибок" против Зенита совершается в последние годы, я вообще молчу. Того же Семака, который в этом же ключе высказался и НЕ на камеру, и не судье, а своему помощнику, сразу дискву влепили!

      6
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      Рейтинг: +2973

      polt 1 час назад

      Двойные стандарты (Семак и Смолов), епта!

      5
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      Рейтинг: +653

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Закон для всех одинаков, в том числе и для Смолова. Считаю, что его отмазали.

      5
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      Рейтинг: +4126

      3a zenit 1 час назад

      а если кто другой скажет что РФС продажная собака,то он погорячился или как?

      4
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      Рейтинг: +752

      Decorhome 1 час назад

      Погорячился Федя

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