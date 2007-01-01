РФС – о словах Смолова про судейство: «Федор погорячился. Тут нет темы для обсуждения»

Че вы ноете? Это еще не вердикт, суд над Смоловым будет проводить КДК...
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Федора Смолова о судействе в перерыве матча с «Зенитом» (1:0).
«Мы понимаем, что Федор погорячился, и тут нет темы для обсуждения. К судейству надо относиться уважительно», – сказал Мельников.
- Смолов в перерыве матча раскритиковал судейство после того, как его гол не засчитали после просмотра VAR. «Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе», – сказал форвард.
- После матча Смолов заявил, что в перерыве его слова «немного резкими получились».