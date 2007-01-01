РФС – о словах Смолова про судейство: «Федор погорячился. Тут нет темы для обсуждения»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Федора Смолова о судействе в перерыве матча с «Зенитом» (1:0).

«Мы понимаем, что Федор погорячился, и тут нет темы для обсуждения. К судейству надо относиться уважительно», – сказал Мельников.