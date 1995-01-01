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    Смолов – о словах Шатову: «Это была шутка, на эмоциях могло показаться, что это грубо прозвучало»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов дал интервью после победы над «Зенитом» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

    – Я забил – жаль, что гол отменили. Главное, что победили сильного соперника в принципиальном матче. Тяжелый график, никто не хотел уступать.

    В перерыве мои слова немного резкими получились. Я никого не хотел обидеть. Просто гол отменили в конце первого тайма.

    Мои слова в адрес Олега Шатова кому-то могли показаться грубыми. На самом деле у нас хорошие отношения, он мой товарищ. Это была шутка, но на эмоциях могло показаться, что это грубо прозвучало. Я никого не хотел оскорбить – ни «Зенит», ни судей.

    – Но он-то понял, что это была шутка?

    – Да с ним я разберусь, не переживайте.

    – А по отмененному голу и VAR, считаете, все по делу сказали?

    – Конечно, это были эмоции. Судья находился близко к моменту. Он посчитал, что нужно продолжить, а потом увидел фол. Я же не смотрел повторы.

    В концовке отменили гол «Зенита». По VAR 1:1. А эти интервью в перерывах на фоне этих эмоциональных тем немного непривычны.

    – Вы за VAR или против?

    – Если он есть, то, конечно, за. Только нужно его принять. Он и в том сезоне нам помогал с «Ростовом».

    Смолов – Шатову: «Ты иди в мини-футбол играй, епта»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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