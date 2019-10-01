Суд обязал страховщиков выплатить Смолову за разбитое авто 6 миллионов рублей

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов взыскал со страховой компании около 6 миллионов рублей за разбитый в 2018 году автомобиль.

Смолов обратился в суд с иском в августе. Согласно исковому требованию, страховая компания должна была возместить оплату ремонта автомобиля (4 миллиона рублей), утрату товарной стоимости (1 миллион), неустойку (124,5 тысяч), сумму штрафа (300 тысяч), государственные пошлины (33,4 тысяч).

Суд полностью удовлетворил иск футболиста, сообщает «Пятый канал».