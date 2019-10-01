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    Суд обязал страховщиков выплатить Смолову за разбитое авто 6 миллионов рублей

    Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов взыскал со страховой компании около 6 миллионов рублей за разбитый в 2018 году автомобиль.

    Смолов обратился в суд с иском в августе. Согласно исковому требованию, страховая компания должна была возместить оплату ремонта автомобиля (4 миллиона рублей), утрату товарной стоимости (1 миллион), неустойку (124,5 тысяч), сумму штрафа (300 тысяч), государственные пошлины (33,4 тысяч).

    Суд полностью удовлетворил иск футболиста, сообщает «Пятый канал».

    • ДТП с участием Смолова произошло в Краснодаре после ЧМ-2018. Футболист, управляя автомобилем BMW M5 First Edition, не справился с управлением.
    • Смолов не пострадал, но повредил автомобиль и нанес ущерб дорожному ограждению.
    • За это он был лишен водительских прав и оштрафован.

    Источник: «Рен ТВ»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -16190

      пьяныйхоровод 45 минут назад

      Федя ё-пта ! Кто тебя водить учил ? Иди на лисапеде потренируйся .

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2047

      Ubuntu 1 час назад

      Если это было КАСКО, то да, всё должны оплатить

      0
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