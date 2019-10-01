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    Ринат Билялетдинов: «Счета 1:8 не будет. У «Локомотива» есть реальные шансы обыграть «Атлетико»

    Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Потеря Гризманна ослабила «Атлетико». Нужно время, чтобы новые игроки вписались в состав и почувствовали рисунок игры. «Локомотив», который проигрывал по сумме двух встреч 1:8 испанцам, слабее, чем нынешний состав «железнодорожников», поэтому такого счета не будет.

    «Локомотив» набрал ход, так что реально все. Я думаю, у москвичей реальные шансы выиграть. Можно сказать, что «Локомотив» сейчас находится в одной из лучших своих форм за последние годы. Думаю, «железнодорожники» сегодня не проиграют», – сказал Билялетдинов.

    • «Локомотив» примет «Атлетико» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
    • В 1-м туре железнодорожники победили «Байер» (2:1).
    • В марте 2018 года «Атлетико» обыграл московский клуб в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 8:1 по сумме двух матчей.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +367

      Я - легенда 12 минут назад

      Локомотиву удачи!

      Мы ждём вендетты. Хотя бы маленькой ))

      0
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      Рейтинг: +1447

      Фан666 32 минуты назад

      Вечером всегда все такие на позитиве, а завтра утром- ну ладно в следующем году покажем, опыта не хватает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      Я - легенда > Фан666 11 минут назад

      Потому что вечером многие начинают прибухивать )) А утром - правдивое похмелье.

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