Ринат Билялетдинов: «Счета 1:8 не будет. У «Локомотива» есть реальные шансы обыграть «Атлетико»

Локомотиву удачи!
Мы ждём вендетты. Хотя бы маленькой ))
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Потеря Гризманна ослабила «Атлетико». Нужно время, чтобы новые игроки вписались в состав и почувствовали рисунок игры. «Локомотив», который проигрывал по сумме двух встреч 1:8 испанцам, слабее, чем нынешний состав «железнодорожников», поэтому такого счета не будет.
«Локомотив» набрал ход, так что реально все. Я думаю, у москвичей реальные шансы выиграть. Можно сказать, что «Локомотив» сейчас находится в одной из лучших своих форм за последние годы. Думаю, «железнодорожники» сегодня не проиграют», – сказал Билялетдинов.
- «Локомотив» примет «Атлетико» во вторник, начало матча – в 22:00 мск.
- В 1-м туре железнодорожники победили «Байер» (2:1).
- В марте 2018 года «Атлетико» обыграл московский клуб в 1/8 финала Лиги Европы со счетом 8:1 по сумме двух матчей.