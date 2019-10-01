Ринат Билялетдинов: «Счета 1:8 не будет. У «Локомотива» есть реальные шансы обыграть «Атлетико»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Потеря Гризманна ослабила «Атлетико». Нужно время, чтобы новые игроки вписались в состав и почувствовали рисунок игры. «Локомотив», который проигрывал по сумме двух встреч 1:8 испанцам, слабее, чем нынешний состав «железнодорожников», поэтому такого счета не будет.

«Локомотив» набрал ход, так что реально все. Я думаю, у москвичей реальные шансы выиграть. Можно сказать, что «Локомотив» сейчас находится в одной из лучших своих форм за последние годы. Думаю, «железнодорожники» сегодня не проиграют», – сказал Билялетдинов.