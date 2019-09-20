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    Роналду: «Завершение карьеры? Кто знает, что произойдет через год или два»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о возможном завершении карьеры.

    «Я не сумасшедший. Я одержим не тренировками, а успехом. Это разные вещи. Я все еще люблю футбол. Люблю развлекать болельщиков и людей, которые любят меня. Возраст не имеет значения. Последние пять лет я начинаю получать удовольствие от того, что делаю вне футбола. Завершение карьеры? Кто знает, что произойдет через год или два.

    Я не хочу никому подражать. Всегда надо быть самим собой, но можно подсмотреть мелкие детали и взять что-то из хороших примеров, не только в футболе, но и в «Формуле-1», в НБА, в гольфе, в UFC – где угодно. Трудовая этика у лучших спортсменов похожа. Даже руководители крупных компаний всегда мотивированы. Им приходится много работать, чтобы добиться хороших результатов. Это то, что мотивирует меня. Все находятся под давлением. Имеет значение лишь то, как вы справляетесь с ним.

    В футболе у меня больше контроля. Я знаю, что могу сделать. В бизнесе все сложнее, ты зависишь от других людей, но у меня хорошая команда. Это будет непростой задачей. Потребовалось много лет упорного труда, самоотверженности и страсти, чтобы достичь того, что у меня есть в футболе. Вне футбола я еще не на вершине, но я конкурентоспособный парень, поэтому мне не нравится быть вторым или третьим. Всегда хочу быть номером один», – сказал Роналду.

    В августе Роналду сказал, что не думает о завершении карьеры.

    • Сейчас футболисту 34 года.
    • В текущем сезоне Серии А португалец сыграл пять матчей, забил три гола и отдал один ассист.

    Источник: SportBible.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +520

      Санёк 17 37 минут назад

      Кого он волнует? пусть фигачит голы

      0
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      Рейтинг: +3414

      Yev 48 минут назад

      В декрет собрался

      0
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      Рейтинг: +5847

      mihail200606 1 час назад

      Будет следить за Месси, раньше него не закончит...

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