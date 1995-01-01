Егоров: «Падение Оздоева? Нужно было назначить пенальти»

Это надо решать сразу, во время игры, а не потом себя правдивым выставлять.
Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением хавбека питерцев Магомеда Оздоева на 1-й минуте матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (1:0).
«Для меня это 11-метровый удар, для всего нашего департамента. С другой стороны, есть протокол VAR, определенные процедуры. С позиции того, что мы увидели после игры, нужно было назначить 11-метровый», – сказал Егоров.
По словам руководителя проекта по внедрению VAR Леонида Калошина, это «самый сложный момент за все 26 матчей с использованием VAR в России».
«Проанализировав всю ситуацию, пообщавшись в сообществе, мы решили, что в подобной ситуации видеоассистенты должны были вмешаться. Даже не с точки зрения явной ошибки, а с точки зрения пропуска явного инцидента», – отметил он.
- Оздоев упал после столкновения с хавбеком «Локо» Гжегожем Крыховяком.
- «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 1:0. Один гол железнодорожников, как и гол «Зенита» на последних минутах, отменили после просмотра VAR.
- После матча с «Локомотивом» Оздоев сказал: «На мне был стопроцентный пенальти, но судья решил иначе».