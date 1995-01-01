Егоров: «Падение Оздоева? Нужно было назначить пенальти»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением хавбека питерцев Магомеда Оздоева на 1-й минуте матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (1:0).

«Для меня это 11-метровый удар, для всего нашего департамента. С другой стороны, есть протокол VAR, определенные процедуры. С позиции того, что мы увидели после игры, нужно было назначить 11-метровый», – сказал Егоров.

По словам руководителя проекта по внедрению VAR Леонида Калошина, это «самый сложный момент за все 26 матчей с использованием VAR в России».

«Проанализировав всю ситуацию, пообщавшись в сообществе, мы решили, что в подобной ситуации видеоассистенты должны были вмешаться. Даже не с точки зрения явной ошибки, а с точки зрения пропуска явного инцидента», – отметил он.