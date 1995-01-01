Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Егоров: «Падение Оздоева? Нужно было назначить пенальти»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением хавбека питерцев Магомеда Оздоева на 1-й минуте матча 11-го тура РПЛ «Локомотив»«Зенит» (1:0).

    «Для меня это 11-метровый удар, для всего нашего департамента. С другой стороны, есть протокол VAR, определенные процедуры. С позиции того, что мы увидели после игры, нужно было назначить 11-метровый», – сказал Егоров.

    По словам руководителя проекта по внедрению VAR Леонида Калошина, это «самый сложный момент за все 26 матчей с использованием VAR в России».

    «Проанализировав всю ситуацию, пообщавшись в сообществе, мы решили, что в подобной ситуации видеоассистенты должны были вмешаться. Даже не с точки зрения явной ошибки, а с точки зрения пропуска явного инцидента», – отметил он.

    • Оздоев упал после столкновения с хавбеком «Локо» Гжегожем Крыховяком.
    • «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 1:0. Один гол железнодорожников, как и гол «Зенита» на последних минутах, отменили после просмотра VAR.
    • После матча с «Локомотивом» Оздоев сказал: «На мне был стопроцентный пенальти, но судья решил иначе».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1072

      mamba9090909 13 минут назад

      Это надо решать сразу, во время игры, а не потом себя правдивым выставлять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Сенситив 25 минут назад

      решали - был пенальти, нет, бакланов довели слёз,
      но нынче поздно, ушёл уж паровоз...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3367

      paracetamol 26 минут назад

      Да что ты с наших судей хочешь, Егоров. Вилок увидел падение и обкакался, вроде как подсуживает Зените. Что в РФС скажут!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Аденн 42 минуты назад

      любое падение игрока бЗенита, причём на любом участке поля, должно караться назначением пенальти. Дюков разберись там. А то так бЗенитец и в тройку не попадёт.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22461

      zra78 > Аденн 21 минуту назад

      В яблочко!!! +100500!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +926

      ААМ 1 час назад

      Забыл, что не назначение пенальти решило судьбу матча, а м.б.и ЧР. ВАР с такими судьям, отвечающими за ВАР только вредит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Снег 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оздоев - тот ещё фрукт... Кавказец, а не Мужчина. Позор. Из-под тишка работает, *****...Бомжи ещё наплачутся с ним. Мне бы очень хотелось этого.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Nintendo8800 > Снег 51 минуту назад

      за горными ребятами такое водится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3460

      порт 1 час назад

      Виновных боженька накажет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1187

      srg38 > порт 1 час назад

      Упоминание Бога в данном случае - богохульство

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10748

      Garrincha58 > порт 43 минуты назад

      сегодня этим паровозам покажут кто есть ху

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3367

      paracetamol > srg38 25 минут назад

      Вполне уместно. Не на этом свете, так на том. Поварится в котле лишний месячишко!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5082

      Старикан 1 час назад

      Вот в том-то и вся беда, что надобность просмотра ВАРа определяет судья, а это уже человеческий фактор, который может перечеркнуть всю полезность ВАРа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Фан666 1 час назад

      Нужно ввести функцию удаления судьи

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2890

      RotBerg 1 час назад

      Да пофиг, за дистанцию заберём своё..

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru