Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Оздоев – после матча с «Локомотивом»: «На мне был стопроцентный пенальти, но судья решил иначе»

    Полузащитник «Зенит» Магомед Оздоев подвел итог поражению от «Локомотива» (0:1) в 11-м туре чемпионата России.

    «Один удар в створ? «Локомотив» не был лучше.

    Бывают такие матчи. Было много борьбы. Игры особо не было. Но «Локомотив» выиграл сегодня, так бывает.

    Отмена гола не подкосит перед Лигой чемпионов. Забиваешь голы, но понимаешь в таких ситуациях, что надо подождать VAR. Странно, что в начале матча не посмотрели повтор. Стопроцентный пенальти на мне, но судья решил иначе.

    Мы играли активно, но инициативу никто не забирал. Начали хорошо, а потом игра пошла на встречных курсах. «Локомотив» – контратакующая команда, они ждут соперника на своей половине поля», – сказал 26-летний игрок.

    • Оздоев провел 12-й матч в текущем сезоне. На его счету два гола и один ассист.
    • 2-го октября команда Сергея Семака примет «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:04
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ponpardu 2 минуты назад

      Договорные матчи >> black-bet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +337

      O-Z 23 минуты назад

      Оздоев телка, правильно его в Локо обратно не взяли. Не может признать поражения только слабак.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +513

      Elisey13 29 минут назад

      Оздоев как телка играет, любое мелкое касание и он в полёте на штрафной))) смешно не ужели так будет играть в ЛЧ?))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2244

      InterMilLano1908 38 минут назад

      Чурбан сыграл прл сезона на хорошем уровне и все звездой стал...нулевый футболист, если бы не лимит то играл бы щас в тамбове

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +542

      Сенситив 43 минуты назад

      претензию от бакланов заявил Магомед и всем всё стало ясно, как-то так...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      Антон bx14e 43 минуты назад

      Посылаю тебя,чурка наглая,на х у й в очередной раз!
      ты не полузащитник,не защитник,не вратарь и не нападающий!
      ты болтающееся промеж ног хозяйство.вонючее и ничкнемное!
      твое место- в пятой лиге!
      долбанный чурбан!
      ни скорости,ни удара,ни мысли...позорище!
      Минусуйте скорее,не успевшие спатеньки пойти,слобхарактерные зенитовцы,любящие своего уродца только за то,что он в вашей команде))
      зимой же это никакущая дурость окажется в Сочи!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +843

      AHTUNGBOL > Антон bx14e 33 минуты назад

      Чувак, ты просто красавец!!!!
      Такие неадекваты как ты украшают не только сей ресурс, но и психдиспансеры по всей стране, продолжай в том же духе, чтоб Борат не чувствовал себя одиноким...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1497

      Антон bx14e > AHTUNGBOL 21 минуту назад

      Слышишь,чмошник! Я тебе не "чувак". С друзьями так беседу начинай! Своим поведением ты вызываешь у меня лишь жалость.Ранее я был на тебя зол,но ты и это мое к тебе отношение сумел переплюнуть)

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73806
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru