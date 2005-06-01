Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Де Хеа – о худшем старте «МЮ» за 30 лет: «Мы обязаны прибавить»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подвел итог ничьей с «Арсеналом» (1:1) в седьмом туре чемпионата Англии.

    «Мы – «Манчестер Юнайтед», поэтому должны побеждать. Парни должны отреагировать [на этот результат] и играть лучше, чем сейчас. Мы команда, но мы обязаны прибавить.

    Гол «Арсенала» стал следствием большой ошибки с нашей стороны. Подарили сопернику важный мяч», – сказал испанец.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru