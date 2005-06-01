Де Хеа – о худшем старте «МЮ» за 30 лет: «Мы обязаны прибавить»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа подвел итог ничьей с «Арсеналом» (1:1) в седьмом туре чемпионата Англии.
«Мы – «Манчестер Юнайтед», поэтому должны побеждать. Парни должны отреагировать [на этот результат] и играть лучше, чем сейчас. Мы команда, но мы обязаны прибавить.
Гол «Арсенала» стал следствием большой ошибки с нашей стороны. Подарили сопернику важный мяч», – сказал испанец.
- Девять очков после семи матчей Премьер-лиги – худший старт в истории «Юнайтед» за последние 30 лет.
- 3-го октября команда Уле-Гуннара Сульшера сыграет на выезде с «АЗ Алкмааром» в Лиге Европы.