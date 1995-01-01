«Манчестер Юнайтед» выдал худший за 30 лет старт в чемпионате Англии

В матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом».

После семи сыгранных поединков в Премьер-лиге манкунианцы имеют в своем активе девять очков.

Как сообщает Opta, это худший результат команды за последние 30 лет. В сезоне-1989/90 «МЮ» в семи турах набрал семь очков.