«Манчестер Юнайтед» выдал худший за 30 лет старт в чемпионате Англии

жестко, а все таки были довольны сульшером.. команда гг на самом деле, нет лидера.. точнее есть, но это почему-то погба..
В матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом».
После семи сыгранных поединков в Премьер-лиге манкунианцы имеют в своем активе девять очков.
Как сообщает Opta, это худший результат команды за последние 30 лет. В сезоне-1989/90 «МЮ» в семи турах набрал семь очков.
- «Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 30 лет назад после провального старта команда сумела финишировать только на 13-й строчке.