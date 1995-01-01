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    «Манчестер Юнайтед» выдал худший за 30 лет старт в чемпионате Англии

    В матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом».

    После семи сыгранных поединков в Премьер-лиге манкунианцы имеют в своем активе девять очков.

    Как сообщает Opta, это худший результат команды за последние 30 лет. В сезоне-1989/90 «МЮ» в семи турах набрал семь очков.

    • «Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.
    • 30 лет назад после провального старта команда сумела финишировать только на 13-й строчке.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 01:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8638

      DeStar 52 минуты назад

      жестко, а все таки были довольны сульшером.. команда гг на самом деле, нет лидера.. точнее есть, но это почему-то погба..

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