АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью

достаточно динамичный футбол под постоянным дождём, бежали обе команды, но Погба потерялся, по игре, он и этих денег не стоит, а просит прибавки жалованья, чёт евроугольки зажрались, на мой взгляд, а ничья - по делу, как-то так...))
В матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом».
В концовке первого тайма счет открыл Скотт Мактоминей, но после перерыва голом ответил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Мактоминей, 45; 1:1 – Обамеянг, 58.