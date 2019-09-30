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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью

    В матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом».

    В концовке первого тайма счет открыл Скотт Мактоминей, но после перерыва голом ответил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мактоминей, 45; 1:1 – Обамеянг, 58.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    30.09.2019 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +545

      Сенситив 1 час назад

      достаточно динамичный футбол под постоянным дождём, бежали обе команды, но Погба потерялся, по игре, он и этих денег не стоит, а просит прибавки жалованья, чёт евроугольки зажрались, на мой взгляд, а ничья - по делу, как-то так...))

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