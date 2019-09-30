АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью

В матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом».

В концовке первого тайма счет открыл Скотт Мактоминей, но после перерыва голом ответил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мактоминей, 45; 1:1 – Обамеянг, 58.

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