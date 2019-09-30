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    «Ювентус» снова оспорит отмену чемпионства Италии-2005/06

    Руководство «Ювентуса» подало новую апелляцию по отмене победы в Серии А в 2006-м году.

    Команда выиграла титул по итогам чемпионата. В мае полиция доказала факт покупки матчей пятью клубами лиги, в том числе туринским.

    По завершении сезона-2005/06 федерация футбола Италии лишила «Ювентус» чемпионства и отправила команду в Серию C (позже орган одобрил апелляцию о переводе в Серию B). Титул перешел к «Интеру», который изначально занял второе место.

    «Ювентус» неоднократно пытался оспорить чемпионство миланского клуба, но получал отказ.

    • Туринцы выиграли чемпионат второго дивизиона и вернулись в Серию А в сезоне-2007/18. Начиная с 2012-го года, «Ювентус» выиграл чемпионат восемь раз подряд.

    Источник: Repubblica

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1192

      Dizayner 27 минут назад

      только ленивый не знает что тогдашний президент интера подкупил всех и вся))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10744

      Garrincha58 33 минуты назад

      мафиози

      0
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