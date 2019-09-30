«Ювентус» снова оспорит отмену чемпионства Италии-2005/06

Руководство «Ювентуса» подало новую апелляцию по отмене победы в Серии А в 2006-м году.

Команда выиграла титул по итогам чемпионата. В мае полиция доказала факт покупки матчей пятью клубами лиги, в том числе туринским.

По завершении сезона-2005/06 федерация футбола Италии лишила «Ювентус» чемпионства и отправила команду в Серию C (позже орган одобрил апелляцию о переводе в Серию B). Титул перешел к «Интеру», который изначально занял второе место.

«Ювентус» неоднократно пытался оспорить чемпионство миланского клуба, но получал отказ.