Деспотович – о сорванном переходе в «Гэлакси»: «С этим агентом у нас будет война. Найду его в любой точке мира»

Хороший подход работы с агентами, одобряю, клубам тоже так надо.
Идут переговоры, агент заявляет "хочу себе на ламу 2 евро ляма за переподписание контракта с моим игроком" - и сразу агенту в щи НААААА,
-что ты там хочешь не расслышали?
-дддвва ммил...... НАААА в щи
- повтори ?
а то по разводили нахлебников.
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о несостоявшемся трансфере в «Лос-Анджелес Гэлакси».
— Как вы узнали, что ваш переход сорвался?
— Мне сообщил агент, который занимался сделкой. Позвонил и сказал: «Слушай, жизнь — такая штука. Тебе надо вернуться назад». Я еще не разобрался с этим человеком, давно его не видел. Но после завершения карьеры между нами будет война.
— Что это значит?
— Что я всеми силами его найду в любой точке мира. Сейчас он меня везде заблокировал. Но он знает, что я его найду после завершения карьеры. Сейчас не хочу, потому что нет времени. К тому же не хочу делать дурацких решений, пока играю в футбол.
— Что сделаете, когда найдете?
— Посмотрим. Но если бы тогда он мне сказал о срыве трансфера лично, а не по телефону, я бы его ударил очень сильно.
— Ничего себе. А как фамилия агента?
— Не скажу. Он сам все знает, все читает.
- 27-летний серб перешел в российский клуб в августе 2018-го года. Его контракт рассчитан до июня 2020-го.
- В текущем сезоне он забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 12-ти играх всех турниров.