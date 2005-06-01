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    Деспотович – о сорванном переходе в «Гэлакси»: «С этим агентом у нас будет война. Найду его в любой точке мира»

    Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о несостоявшемся трансфере в «Лос-Анджелес Гэлакси».

    — Как вы узнали, что ваш переход сорвался?

    — Мне сообщил агент, который занимался сделкой. Позвонил и сказал: «Слушай, жизнь — такая штука. Тебе надо вернуться назад». Я еще не разобрался с этим человеком, давно его не видел. Но после завершения карьеры между нами будет война.

    — Что это значит?

    — Что я всеми силами его найду в любой точке мира. Сейчас он меня везде заблокировал. Но он знает, что я его найду после завершения карьеры. Сейчас не хочу, потому что нет времени. К тому же не хочу делать дурацких решений, пока играю в футбол.

    — Что сделаете, когда найдете?

    — Посмотрим. Но если бы тогда он мне сказал о срыве трансфера лично, а не по телефону, я бы его ударил очень сильно.

    — Ничего себе. А как фамилия агента?

    — Не скажу. Он сам все знает, все читает.

    • 27-летний серб перешел в российский клуб в августе 2018-го года. Его контракт рассчитан до июня 2020-го.
    • В текущем сезоне он забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 12-ти играх всех турниров.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:01
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6157

      FanatSerj 45 минут назад

      Хороший подход работы с агентами, одобряю, клубам тоже так надо.
      Идут переговоры, агент заявляет "хочу себе на ламу 2 евро ляма за переподписание контракта с моим игроком" - и сразу агенту в щи НААААА,
      -что ты там хочешь не расслышали?
      -дддвва ммил...... НАААА в щи
      - повтори ?
      а то по разводили нахлебников.

      1
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      Рейтинг: +1180

      srg38 45 минут назад

      Да уж.. Тусоваться в Лос-Анджелесе или в Оренбурге... Понятно почему у него так бомбит))

      0
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      Рейтинг: +3997

      Lester84 1 час назад

      Видимо Деспот очень хотел поиграть в связке с Ибрагимовичем

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      Рейтинг: +439

      KPCCSPB 1 час назад

      А причину срыва и самим додумать? Опять деньга?

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      Рейтинг: +1441

      Фан666 1 час назад

      Зачем он там был нужен непонятно

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