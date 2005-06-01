Деспотович – о сорванном переходе в «Гэлакси»: «С этим агентом у нас будет война. Найду его в любой точке мира»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о несостоявшемся трансфере в «Лос-Анджелес Гэлакси».

— Как вы узнали, что ваш переход сорвался?

— Мне сообщил агент, который занимался сделкой. Позвонил и сказал: «Слушай, жизнь — такая штука. Тебе надо вернуться назад». Я еще не разобрался с этим человеком, давно его не видел. Но после завершения карьеры между нами будет война.

— Что это значит?

— Что я всеми силами его найду в любой точке мира. Сейчас он меня везде заблокировал. Но он знает, что я его найду после завершения карьеры. Сейчас не хочу, потому что нет времени. К тому же не хочу делать дурацких решений, пока играю в футбол.

— Что сделаете, когда найдете?

— Посмотрим. Но если бы тогда он мне сказал о срыве трансфера лично, а не по телефону, я бы его ударил очень сильно.

— Ничего себе. А как фамилия агента?

— Не скажу. Он сам все знает, все читает.