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    Жоау Мариу: «У меня с Роналду очень близкие отношения, мы друзья»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о дружбе с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    – Писали, что во время чемпионата Европы ты сдружился с Криштиану Роналду.

    – Да, у меня с ним очень близкие отношения, мы друзья. Для меня большая честь, что такой человек называет меня другом. Его игру даже комментировать не хочу – человек уже все всем доказал и получил мировое признание. Благодарен, что Криштиану всегда поддерживал меня в сборной.

    – Скоро Роналду приедет в Черкизово в составе «Ювентуса». Будешь рад встрече с другом?

    – Да, последний раз мы пересекались в серии А. Я всегда счастлив его видеть. Роналду такой человек, что любой момент с ним незабываем. Я очень рад, что Криштиану приедет к нам, увидит наш стадион. Мы встретим его с большим уважением. Но и обыграть постараемся! (смеется).

    – Что нужно, чтобы остановить Роналду?

    – Его невозможно остановить! Таких способов просто нет. Поверьте моему опыту: я играл с ним очень много. Но, как и у любого футболиста, у него есть более удачные и менее удачные дни. Надеемся, что наш матч выпадет на неудачный для него день! Роналду обычно очень активен и заметен на поле, но даже если что-то идет не так и его не видно все 90 минут – это не значит, что в последнюю добавленную секунду он не создаст себе момент и не забьет. Нам нельзя расслабляться, – сказал Мариу.

    • «Локомотив» дома сыграет с «Ювентусом» 6 ноября.
    • Во вторник «Локомотив» примет «Атлетико», матч начнется в 22:00 мск.
    • Московская команда лидирует в группе с 3 очками.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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