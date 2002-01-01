Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Уткин: «Смотрел финал ЛЧ 2002 года с любимой девушкой, мы занимались сексом. Она была в восторге от гола Зидана»

    Комментатор и журналист Василий Уткин в интервью «Голу» рассказал о том, как смотрел матч «Реал»«Байер» в финале Лиги чемпионов 2002 года.

    – Как интересно рассказывать о футболе человеку, который в нем не разбирается?

    – Не знаю. Понятия не имею. Я не очень думаю, кто моя аудитория, и кто будет меня слушать или читать. В любом случае, 85% – мужчины, в возрасте от первых наркотиков до последнего алкоголя. То есть 18-46. С пиком где-то к 35.

    – Ну вот, например, я хочу своей девушке рассказать о футболе так, чтобы она захотела посмотреть вместе со мной матч. Как мне это сделать?

    – Один из самых пылких в моей жизни романов начинался с того, что мы с девушкой смотрели финал Лиги чемпионов 2002 года. «Реал» – «Байер» со знаменитым голом Зидана.

    Я смотрел его в постели с любимой девушкой. И мы занимались сексом. Это, пожалуй, единственный такой опыт в моей жизни. Это было начало романа. И она совершенно не интересовалась футболом. Но была в абсолютном восторге от гола Зидана. И я что-то ей рассказывал.

    Я не объяснял ей схему и тактику, конечно. Но был у меня такой странный опыт. Это было сколько? 17 лет назад. *** [Удивись]. И после мы несколько раз ходили вместе на футбол. Ей было прикольно.

    – Она заинтересовалась, потому что вы клево рассказывали про футбол. Или из-за того секса и гола Зидана?

    – Я, наверное, мог бы сказать, что в тот момент я был хорош, как Зидан. Но не буду обольщаться по этому поводу. Просто мы были влюблены, был офигительный футбольный матч − и как-то это все соединилось, – сказал Уткин.

    • «Реал» обыграл «Байер» со счетом 2:1, победный гол забил Зинедин Зидан на 45-й минуте.

    Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным

    Источник: «Гол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +946

      Mirak92 44 секунды назад

      Васина рука настолько удивилась,что прекратила рукоблудить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Decorhome 8 минут назад

      кто лучше всех играет пресли на гитаре?..... Конечно Вася, Вася, ну кто его не знает?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2494

      yorgenbarenz 12 минут назад

      Аморальная личность.Насквозь! Этот и на Красной площади сексом займётся на камеру...."от первых наркотиков до последнего алкоголя".В Советское время Вася загремел бы в дурку и надолго за такое интервью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5845

      mihail200606 16 минут назад

      Помоему только зидан ей и понравился в тот вечер...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1264

      Alekxei Z. 18 минут назад

      Пока девушка любовалась голом Зидана и Василий подсуетился...
      ппц

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +280

      ТОПТЫГИН 25 минут назад

      Такое впечатление, что это единственный секс с девушкой, все остальное было с Геничем!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Я - легенда 27 минут назад

      По-видимому, причём это можно понять из слов самого Василия, гол Зидана девушке понравился больше, чем секс с Васей )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      Sedoi_Goblin 28 минут назад

      А я был на сутках в день финала ЛЧ-2002... И к нам приехала СПТ и такой "секс" устроило,что гол Зидана мы не увидели..,да и про голы Рауля и Лусио позабыли...З.Ы. В повторе игры запомнился выход Икера вместо Сезара!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Я - легенда 30 минут назад

      Подумаешь, в РПЛ так в каждом туре забивают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Я - легенда 30 минут назад

      Да, Зидан с тех пор поправился. Хотя он тогда был в белом, а сейчас большей частью в чёрном ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru