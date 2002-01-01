Уткин: «Смотрел финал ЛЧ 2002 года с любимой девушкой, мы занимались сексом. Она была в восторге от гола Зидана»

Комментатор и журналист Василий Уткин в интервью «Голу» рассказал о том, как смотрел матч «Реал» – «Байер» в финале Лиги чемпионов 2002 года.

– Как интересно рассказывать о футболе человеку, который в нем не разбирается?

– Не знаю. Понятия не имею. Я не очень думаю, кто моя аудитория, и кто будет меня слушать или читать. В любом случае, 85% – мужчины, в возрасте от первых наркотиков до последнего алкоголя. То есть 18-46. С пиком где-то к 35.

– Ну вот, например, я хочу своей девушке рассказать о футболе так, чтобы она захотела посмотреть вместе со мной матч. Как мне это сделать?

– Один из самых пылких в моей жизни романов начинался с того, что мы с девушкой смотрели финал Лиги чемпионов 2002 года. «Реал» – «Байер» со знаменитым голом Зидана.

Я смотрел его в постели с любимой девушкой. И мы занимались сексом. Это, пожалуй, единственный такой опыт в моей жизни. Это было начало романа. И она совершенно не интересовалась футболом. Но была в абсолютном восторге от гола Зидана. И я что-то ей рассказывал.

Я не объяснял ей схему и тактику, конечно. Но был у меня такой странный опыт. Это было сколько? 17 лет назад. *** [Удивись]. И после мы несколько раз ходили вместе на футбол. Ей было прикольно.

– Она заинтересовалась, потому что вы клево рассказывали про футбол. Или из-за того секса и гола Зидана?

– Я, наверное, мог бы сказать, что в тот момент я был хорош, как Зидан. Но не буду обольщаться по этому поводу. Просто мы были влюблены, был офигительный футбольный матч − и как-то это все соединилось, – сказал Уткин.

«Реал» обыграл «Байер» со счетом 2:1, победный гол забил Зинедин Зидан на 45-й минуте.

Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным