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    Президент «Ростова»: «Риск при подписании Мамаева? Его качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

    «Подписание любого квалифицированного футболиста всегда проходит в условиях сильной конкуренции. Тем более когда речь идет о футболисте с российским паспортом. Нам удалось быстро договориться с Павлом.

    Риск при подписании Мамаева? Павел – профессиональный игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень, а может быть, и превзойдет его.

    История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила – мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной.

    Что касается его физического состояния – Павел прошел медицинское обследование в Ростове. У него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение.
    У нас нет юридических оснований для того, чтобы заявить игрока прямо сейчас. Решения по составу команды на поле всегда принимает главный тренер.

    Я думаю, что если бы Павел был в заявке, то мы бы увидели его на поле уже через месяца полтора. Ему предстоит большая работа по восстановлению, но я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году либо на зимних тренировочных сборах», – сказал Арутюнянц.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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