Евро-Фубол: «Спартак» и «Динамо» готовят предложения Бердыеву

Если Бердыев в прошлый раз со Спартаком не договорился, то договорится ли сейчас? Для того чтобы капитан согласился прийти спасать тонущее судно, ему нужны очень серьезные гарантии помощи во всем от руководства и невмешательства в тренерскую работу. А так Бикеич - лучший вариант!
Московские «Спартак» и «Динамо» планируют подписать бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.
Оба клуба хотят пригласить Бердыева зимой, пишет «Евро-Футбол.ру».
- «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
- В «Динамо» заявляли, что Дмитрий Хохлов будет возглавлять команду до зимней паузы.
- После 11 туров «Спартак» идет на девятом месте в таблице, «Динамо» – на 13-м.
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