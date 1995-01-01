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    Евро-Фубол: «Спартак» и «Динамо» готовят предложения Бердыеву

    Московские «Спартак» и «Динамо» планируют подписать бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

    Оба клуба хотят пригласить Бердыева зимой, пишет «Евро-Футбол.ру».

    • «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
    • В «Динамо» заявляли, что Дмитрий Хохлов будет возглавлять команду до зимней паузы.
    • После 11 туров «Спартак» идет на девятом месте в таблице, «Динамо» – на 13-м.

    Источник: Евро-Футбол.ру

    Евро-Футбол - российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года.

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20296

      oyabun 14 минут назад

      Если Бердыев в прошлый раз со Спартаком не договорился, то договорится ли сейчас? Для того чтобы капитан согласился прийти спасать тонущее судно, ему нужны очень серьезные гарантии помощи во всем от руководства и невмешательства в тренерскую работу. А так Бикеич - лучший вариант!

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      Рейтинг: +752

      lejnin > oyabun 2 минуты назад

      Мне кажется, что в Спартак его больше не позовут, иначе это, с учётом прошлой ситуации, сильнейший прогиб Федуна, а он но не настолько безвольный руководитель, скорее самодур, но с самоуважением

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      Рейтинг: +2925

      Рубинище 18 минут назад

      По сравнению с Бердыевым остальные наши тренеры просто физруки .

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      Рейтинг: +730

      Decorhome 25 минут назад

      Интересно будет посмотреть. Бердыев конечно голова

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