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    Семин: «Давайте не будем сравнивать уровень игроков «Атлетико» и «Локомотива». Но мы побьемся!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» пообещал: его команда будет биться. Встреча состоится завтра, 1 октября.

    — Вы много говорили о календаре. Но у «Атлетико», получается, столько же времени перед встречей с «Локо».

    — Во-первых, эту тему для себя уже закрыл. Все сказал, и смысла больше говорить нет: все всe давно для себя могли понять. Во-вторых, давайте не будем сравнивать уровень игроков «Атлетико» и наш. И, кстати, количественный состав испанской команды и «Локомотива» — это разные измерения. Но это не значит, что мадридцы приедут и просто возьмут три очка. Мы побьемся!

    • «Локомотив» лидирует в группе Лиги чемпионов.
    • В РПЛ москвичи идут на втором месте.
    • «Атлетико» в Примере занимает третье место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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