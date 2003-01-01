Семин: «Давайте не будем сравнивать уровень игроков «Атлетико» и «Локомотива». Но мы побьемся!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» пообещал: его команда будет биться. Встреча состоится завтра, 1 октября.

— Вы много говорили о календаре. Но у «Атлетико», получается, столько же времени перед встречей с «Локо».

— Во-первых, эту тему для себя уже закрыл. Все сказал, и смысла больше говорить нет: все всe давно для себя могли понять. Во-вторых, давайте не будем сравнивать уровень игроков «Атлетико» и наш. И, кстати, количественный состав испанской команды и «Локомотива» — это разные измерения. Но это не значит, что мадридцы приедут и просто возьмут три очка. Мы побьемся!