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    Черчесов посетил тренировку женской сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской команды. Она готовится к матчу отборочного цикла Евро-2021 против Голландии.

    «В воскресенье главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской сборной России, которая в Москве готовится к отборочному матчу ЧЕ-2021 с Нидерландами. Он пообщался с Еленой Фоминой, ее тренерским штабом и игроками

    Практика тренерских визитов друг к другу в вертикали сборных распространена», – информирует пресс-служба.

    • Мужская команда проведет ближайший матч 10 октября против шотландцев.
    • Россияне в отборочной группе идут на втором месте.
    • Черчесов тренирует сборную с 2016 года.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14474

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Неужели кого-то просматривает на место Дзюбы?..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3356

      paracetamol 53 минуты назад

      Старый пошляк приехал посмотреть на молоденьких баб. Что здесь такого?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1795

      absent32 1 час назад

      стажировка у Фоминой...

      1
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