Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской команды. Она готовится к матчу отборочного цикла Евро-2021 против Голландии.

«В воскресенье главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской сборной России, которая в Москве готовится к отборочному матчу ЧЕ-2021 с Нидерландами. Он пообщался с Еленой Фоминой, ее тренерским штабом и игроками

Практика тренерских визитов друг к другу в вертикали сборных распространена», – информирует пресс-служба.