Неужели кого-то просматривает на место Дзюбы?..
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской команды. Она готовится к матчу отборочного цикла Евро-2021 против Голландии.
«В воскресенье главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку женской сборной России, которая в Москве готовится к отборочному матчу ЧЕ-2021 с Нидерландами. Он пообщался с Еленой Фоминой, ее тренерским штабом и игроками
Практика тренерских визитов друг к другу в вертикали сборных распространена», – информирует пресс-служба.
- Мужская команда проведет ближайший матч 10 октября против шотландцев.
- Россияне в отборочной группе идут на втором месте.
- Черчесов тренирует сборную с 2016 года.