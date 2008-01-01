РПЛ. «Спартак» дома в большинстве уступил «Оренбургу» и потерпел четвертое поражение подряд

Если Спартак в следующем туре не выиграет у Краснодара, то борьба за места в ЛЧ продолжится уже без Спартака. Реформа нужна и срочно. Пиджака можно и оставить, если он так люб федункам-романцевым и прочей ... Важно, что Пиджак игрокам люб. Значит, надо оставлять Кононова, но обязательно привлечь ему в помощь (и помощь навязчивую) спеца по тактике. Того же Рианчу можно было позвать. Он давно уже на низком старте.
Почему именно по тактике? Потому что Кононов очень неплохо ставит т.н. "е...батню с мячом". Но в тактическом плане - исключительно туп.
В 11 туре РПЛ «Спартак» встретился с «Оренбургом». Гости победили, хотя доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Даниэля Мишкича.
Москвичи потерпели четвертое поражение в турнире подряд. «Спартак» продолжает идти на девятом месте в таблице, на шесть очков отставая от зоны еврокубков.
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Спартак (Москва) – Оренбург – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Малых, 45+1; 0:2 – Деспотович, 63; 1:2 – Мельгарехо, 66.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 74), Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе (Ларссон, 70).
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович (Фамейе, 90).
Предупреждения: Кутепов, 6 – Терехов, 21; Мишкич, 33.
Удаления: нет – Мишкич, 72 (вторая ж.к.).