РПЛ. «Спартак» дома в большинстве уступил «Оренбургу» и потерпел четвертое поражение подряд

В 11 туре РПЛ «Спартак» встретился с «Оренбургом». Гости победили, хотя доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Даниэля Мишкича.

Москвичи потерпели четвертое поражение в турнире подряд. «Спартак» продолжает идти на девятом месте в таблице, на шесть очков отставая от зоны еврокубков.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Спартак (Москва) – Оренбург – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Малых, 45+1; 0:2 – Деспотович, 63; 1:2 – Мельгарехо, 66.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 74), Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе (Ларссон, 70).

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович (Фамейе, 90).

Предупреждения: Кутепов, 6 – Терехов, 21; Мишкич, 33.

Удаления: нет – Мишкич, 72 (вторая ж.к.).

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