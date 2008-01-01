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    РПЛ. «Спартак» дома в большинстве уступил «Оренбургу» и потерпел четвертое поражение подряд

    В 11 туре РПЛ «Спартак» встретился с «Оренбургом». Гости победили, хотя доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Даниэля Мишкича.

    Москвичи потерпели четвертое поражение в турнире подряд. «Спартак» продолжает идти на девятом месте в таблице, на шесть очков отставая от зоны еврокубков.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Спартак (Москва) – Оренбург – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Малых, 45+1; 0:2 – Деспотович, 63; 1:2 – Мельгарехо, 66.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 74), Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе (Ларссон, 70).

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович (Фамейе, 90).

    Предупреждения: Кутепов, 6 – Терехов, 21; Мишкич, 33.

    Удаления: нет – Мишкич, 72 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии153
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      Рейтинг: +1220

      Дедуктор 13 секунд назад

      Если Спартак в следующем туре не выиграет у Краснодара, то борьба за места в ЛЧ продолжится уже без Спартака. Реформа нужна и срочно. Пиджака можно и оставить, если он так люб федункам-романцевым и прочей ... Важно, что Пиджак игрокам люб. Значит, надо оставлять Кононова, но обязательно привлечь ему в помощь (и помощь навязчивую) спеца по тактике. Того же Рианчу можно было позвать. Он давно уже на низком старте.
      Почему именно по тактике? Потому что Кононов очень неплохо ставит т.н. "е...батню с мячом". Но в тактическом плане - исключительно туп.

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      Рейтинг: +1914

      ухоженный крокодил 35 секунд назад

      Спартак, ну что, мАсква рулит?
      Спасибо братве из Оренбурга.
      Еще раз носом в дерьмо.
      :)))

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      Рейтинг: +48

      eugen-han 1 минуту назад

      Спокойно,нужно время для того чтобы построить команду,и Кононову конечно же надо дать возможность поработать,а потом все ,,спасибо" скажут,в том числе и конкуренты,которым только легче будет в турнирной таблице.

      0
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      Рейтинг: +743

      ruded 2 минуты назад

      у пиджака, походу, связи в руководстве клуба..

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      Рейтинг: +564

      dimmmka > ruded 15 секунд назад

      Сексуальные

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      Рейтинг: +7055

      ufos73 2 минуты назад

      Пресс конференция у пиджака должна быть короткая. "Я устал, я ухожу!" И громкие аплодисменты с выкриками "Браво!" и "Молодец!"

      0
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      Рейтинг: +81

      alarm 2 минуты назад

      беднягу рейнгольда кондратий хватит! ждём психозного интервью!

      0
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      Рейтинг: +1422

      Фан666 3 минуты назад

      Оренбург молодцы. Интрига на вылет получается ярче чемпионской. Спартак на вылет

      0
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      Рейтинг: +12417

      slavutiq70 3 минуты назад

      Ну вот Кононов и показал свой класс,,,проиграли всем аутсайдерам практически,,,,,что ещё надо для принятия решения????вылететь в ФНЛ что ли?????

      2
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      Рейтинг: +807

      Spartak №1 5 минут назад

      Конон браво тебе удалось команду опустить на уровень пердива. Уфа, Урал, Тамбов, Оренбург проиграли всем из конца.. это означает ты создал команду первого с конца... БУДЬ МУЖИКОМ... ОСТАНЬ ОТ СПАРТАКА... ИДИ НА .УЙ

      2
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      Рейтинг: +1040

      geroin161 5 минут назад

      Не фартануло))
      Не получилось.
      Ну ничего, победы ещё будут

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