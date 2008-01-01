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    Семин: «Никогда не соглашался с критикой в адрес Смолова. Баджо тоже пенальти не забивал. Мастерство у Федора есть и всегда было»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о фигуре своего форварда Федора Смолова. Специалист не согласен с критикой в адрес футболиста.

    «Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира. И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Роберто Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.

    Вы правильно заметили — Федор проводит очень хороший сезон. Потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было», – считает Семин.

    • Смолов не забил послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
    • В 2017-м году игрок занял первое место в списке «50 самых стильных мужчин России» по версии лайфстайл-издания GQ.
    • В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 12-ти играх всех турниров. На его счету четыре гола и три ассиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1451

      general.lizyukov 2 минуты назад

      А Смолов играл в финале? Может, он имеет все те титулы, что у Баджо?

      0
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      Рейтинг: +1990

      Черкизовский Кот 17 минут назад

      Сколько можно мусолить эту тему?! Пускай Федя всё доказывает игрой. Баджо не забил пенальти в ранге действующего обладателя Золотого Мяча. К чему сравнения?

      0
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      Рейтинг: +1283

      Ден 781 20 минут назад

      Палыч ну Вы сравнили, Баджо с Чаловым ахаха

      0
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      Рейтинг: +71

      Rio_ter 24 минуты назад

      Фернандес тоже не забил. Простили из-за гола, который довел до серии пенальти.

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      Рейтинг: +376

      solodealer 28 минут назад

      Абсолютно! Вне всяких сомнений)))
      Кто-то уже писал здесь:
      "......а насчёт незабитого Смоловым пенальти хорватам и ГОВНИСТОГО НАМЁКА ЭТОЙ ФИГУРИСТКИ НА ЭТО ... Однажды два ВЕЛИКИХ ИГРОКА в финале ЧМ не забили два пенальти и лишили свою сборную золота...Италия проиграла.. Кто сомневается, что Франко Барези и Роберто Баджо гении футбола? Незабитый пенальти... дело житейское... НЕУЖЕЛИ КОМУ-ТО БЫЛА НЕПОНЯТНА РАЗНИЦА В КЛАССЕ СБОРНЫХ ХОРВАТИИ И РФ? Неужели кто-то на самом деле подумал, что проиграли из за СМОЛОВА?))))

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      Рейтинг: +1663

      baden69 > solodealer 21 минуту назад

      Нет, проиграли не из-за Смолова, но потеряли шанс пройти Хорватию по пенальти именно из-за его удара. Первый удар команды в послематчевой серии значит очень много и подходить к мячу нужно для того, чтобы забить, а не красиво понтануться.

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      Рейтинг: +1422

      Фан666 34 минуты назад

      Мастерство местного масштаба. По уровню Урала потянет, а на скромную сампдорию уже нет

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