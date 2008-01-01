Семин: «Никогда не соглашался с критикой в адрес Смолова. Баджо тоже пенальти не забивал. Мастерство у Федора есть и всегда было»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о фигуре своего форварда Федора Смолова. Специалист не согласен с критикой в адрес футболиста.

«Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира. И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Роберто Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.

Вы правильно заметили — Федор проводит очень хороший сезон. Потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было», – считает Семин.