Семин: «Никогда не соглашался с критикой в адрес Смолова. Баджо тоже пенальти не забивал. Мастерство у Федора есть и всегда было»

А Смолов играл в финале? Может, он имеет все те титулы, что у Баджо?
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о фигуре своего форварда Федора Смолова. Специалист не согласен с критикой в адрес футболиста.
«Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира. И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Роберто Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.
Вы правильно заметили — Федор проводит очень хороший сезон. Потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было», – считает Семин.
- Смолов не забил послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
- В 2017-м году игрок занял первое место в списке «50 самых стильных мужчин России» по версии лайфстайл-издания GQ.
- В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 12-ти играх всех турниров. На его счету четыре гола и три ассиста.