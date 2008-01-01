Шюррле пропустит матч с «Оренбургом» из-за простуды, Жиго – из-за травмы

Шюррле ищет новый клуб с января и играть за Спартак больше не намерен.
«Спартак» обнародовал состав на матч 11 тура РПЛ против «Оренбурга». В нем не оказалось защитника Самуэля Жиго и полузащитника Андре Шюррле.
Француз получил мышечное повреждение в последнем матче и пропускает игру с «Оренбургом» по рекомендации медиков. У Шюррле простуда, информирует пресс-служба «Спартака».
- Москвичи в РПЛ идут на девятом месте.
- «Оренбург» занимает последнее место.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.