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    Шюррле пропустит матч с «Оренбургом» из-за простуды, Жиго – из-за травмы

    «Спартак» обнародовал состав на матч 11 тура РПЛ против «Оренбурга». В нем не оказалось защитника Самуэля Жиго и полузащитника Андре Шюррле.

    Француз получил мышечное повреждение в последнем матче и пропускает игру с «Оренбургом» по рекомендации медиков. У Шюррле простуда, информирует пресс-служба «Спартака».

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1422

      Фан666 1 минуту назад

      Шюррле ищет новый клуб с января и играть за Спартак больше не намерен.

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