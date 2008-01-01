Матч «Локомотив» – «Атлетико» обслужит израильтянин Гринфилд

Уже евреев от остальных невозможно отличить.Уже и смиты и джонсы тоже есть наверное среди этих животных
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Главный арбитр – израильтянин Орель Гринфилд.
За пультом VAR будут португальцы – Жоау Пинейру и Тиагу Мартинш. Встреча состоится 1 октября и начнется в 22:00 по Москве.
- «Локомотив» лидирует в группе.
- В РПЛ москвичи занимают третье место.
- На такой же строчке «Атлетико» идет в чемпионате Испании.