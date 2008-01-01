Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Матч «Локомотив» – «Атлетико» обслужит израильтянин Гринфилд

    УЕФА назначил судейскую бригаду на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Главный арбитр – израильтянин Орель Гринфилд.

    За пультом VAR будут португальцы – Жоау Пинейру и Тиагу Мартинш. Встреча состоится 1 октября и начнется в 22:00 по Москве.

    • «Локомотив» лидирует в группе.
    • В РПЛ москвичи занимают третье место.
    • На такой же строчке «Атлетико» идет в чемпионате Испании.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +739

      GSmall 29 минут назад

      Уже евреев от остальных невозможно отличить.Уже и смиты и джонсы тоже есть наверное среди этих животных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      Cubinec1989 40 минут назад

      Чай)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru