Матч «Локомотив» – «Атлетико» обслужит израильтянин Гринфилд

УЕФА назначил судейскую бригаду на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико». Главный арбитр – израильтянин Орель Гринфилд.

За пультом VAR будут португальцы – Жоау Пинейру и Тиагу Мартинш. Встреча состоится 1 октября и начнется в 22:00 по Москве.