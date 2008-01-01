Крыховяк – после матча с «Зенитом»: «Показали, что можем и хотим выиграть чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал комментарий после матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Поляк забил победный гол.

– Сегодня мы показали, что можем и хотим выиграть чемпионат.

– Намеренно били в ближний угол в расчете на то, что у Андрея Лунева возникнут проблемы?

– Ни о чем не думал. Просто бил по воротам. Чтобы были голы, нужны удары.

«Локомотив» идет на втором месте в РПЛ, «Зенит» – на третьем.

Обе команды на следующей неделе проведут матчи Лиги чемпионов.

Крыховяк в гонке бомбардиров РПЛ идет на третьем месте.

VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд