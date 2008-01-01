Крыховяк – после матча с «Зенитом»: «Показали, что можем и хотим выиграть чемпионат»

Сейчас ЛЧ с вас все соки выжмет и морально опустит, так что рано ты в чемпионы записался! А вчера ты должен был ещё до гола красной карточкой уходить...
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал комментарий после матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Поляк забил победный гол.
– Сегодня мы показали, что можем и хотим выиграть чемпионат.
– Намеренно били в ближний угол в расчете на то, что у Андрея Лунева возникнут проблемы?
– Ни о чем не думал. Просто бил по воротам. Чтобы были голы, нужны удары.
- «Локомотив» идет на втором месте в РПЛ, «Зенит» – на третьем.
- Обе команды на следующей неделе проведут матчи Лиги чемпионов.
- Крыховяк в гонке бомбардиров РПЛ идет на третьем месте.
VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд