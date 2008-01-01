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    Крыховяк – после матча с «Зенитом»: «Показали, что можем и хотим выиграть чемпионат»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал комментарий после матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Поляк забил победный гол.

    – Сегодня мы показали, что можем и хотим выиграть чемпионат.

    – Намеренно били в ближний угол в расчете на то, что у Андрея Лунева возникнут проблемы?

    – Ни о чем не думал. Просто бил по воротам. Чтобы были голы, нужны удары.

    • «Локомотив» идет на втором месте в РПЛ, «Зенит» – на третьем.
    • Обе команды на следующей неделе проведут матчи Лиги чемпионов.
    • Крыховяк в гонке бомбардиров РПЛ идет на третьем месте.

    VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1414

      Борат 22 минуты назад

      Сейчас ЛЧ с вас все соки выжмет и морально опустит, так что рано ты в чемпионы записался! А вчера ты должен был ещё до гола красной карточкой уходить...

      0
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      Рейтинг: -88

      DonBaton II 39 минут назад

      Ипать аналитик,целый матч выиграли и уже чемпионы?где-то здесь прослеживается влияние пиджака из свинарника и его логика

      1
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      Рейтинг: +1567

      Kollljan 43 минуты назад

      По одному матчу вывод сделал?

      0
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