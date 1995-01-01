The Mirror: Погба требует «Манчестер Юнайтед» увеличить зарплату до 600 тысяч

Припух этот Погба совсем. Послали бы его в далекий эротический путь
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поставил клубу условия для продления контракта.
Француз хочет получать 600 тысяч фунтов (673 тысячи евро) в неделю.
По информации источника, это в два раза больше, чем сейчас футболист получает в Манчестере.
Летом «МЮ» был готов продать футболиста не дешевле 180 миллионов фунтов (202,5 миллиона евро).
- Поль Погба вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году.
- В нынешнем сезоне француз сыграл за свою команду в 5 матчах и отметился в них двумя голевыми передачами.
- Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.