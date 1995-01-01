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    The Mirror: Погба требует «Манчестер Юнайтед» увеличить зарплату до 600 тысяч

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поставил клубу условия для продления контракта.

    Француз хочет получать 600 тысяч фунтов (673 тысячи евро) в неделю.

    По информации источника, это в два раза больше, чем сейчас футболист получает в Манчестере.

    Летом «МЮ» был готов продать футболиста не дешевле 180 миллионов фунтов (202,5 миллиона евро).

    • Поль Погба вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году.
    • В нынешнем сезоне француз сыграл за свою команду в 5 матчах и отметился в них двумя голевыми передачами.
    • Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 10:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1262

      Manilov 56 минут назад

      Припух этот Погба совсем. Послали бы его в далекий эротический путь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +609

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      что себе этот нигер позволяет. тянуть бабки с мешка?

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