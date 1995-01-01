The Mirror: Погба требует «Манчестер Юнайтед» увеличить зарплату до 600 тысяч

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поставил клубу условия для продления контракта.

Француз хочет получать 600 тысяч фунтов (673 тысячи евро) в неделю.

По информации источника, это в два раза больше, чем сейчас футболист получает в Манчестере.

Летом «МЮ» был готов продать футболиста не дешевле 180 миллионов фунтов (202,5 миллиона евро).