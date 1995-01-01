Левандовски забил 10 мячей за шесть игр. Это рекорд Бундеслиги

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Падерборна» (3:2) отметился голом.
Мяч стал 10-м для поляка в шести стартовых матчах Бундеслиги. Это новый рекорд лиги.
До этого за всю историю турнира лишь четырем футболистам удавалось забить девять голов в шести стартовых турах – Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.
- Летом Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2023 года.
- Поляк перешел в клуб из Мюнхена летом 2014 года в качестве свободного агента.