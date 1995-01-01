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    Левандовски забил 10 мячей за шесть игр. Это рекорд Бундеслиги

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Падерборна» (3:2) отметился голом.

    Мяч стал 10-м для поляка в шести стартовых матчах Бундеслиги. Это новый рекорд лиги.

    До этого за всю историю турнира лишь четырем футболистам удавалось забить девять голов в шести стартовых турах – Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.

    • Летом Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2023 года.
    • Поляк перешел в клуб из Мюнхена летом 2014 года в качестве свободного агента.

    Источник: Бомбардир.ру

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