Симеоне: «Нам еще нужно много времени для работы над ошибками»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал безголевую ничью в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Реала».
«Матч вышел тяжелом для обоих команд. Мы были нацелены на защиту с первых минут. Во второй половине игра несколько выровнялась. Это был матч на ничью и никто не заслуживал победу.
Нам еще нужно много времени для работы над ошибками. Мы допускаем оплошности, которые допускать не следует», – заявил Симеоне.
- «Атлетико» с 14 очками делит второе место с «Гранадой».
- «Реал» с 15 баллами лидирует в чемпионате Испании.
Источник: OkDiario
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