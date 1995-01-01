Симеоне: «Нам еще нужно много времени для работы над ошибками»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал безголевую ничью в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Матч вышел тяжелом для обоих команд. Мы были нацелены на защиту с первых минут. Во второй половине игра несколько выровнялась. Это был матч на ничью и никто не заслуживал победу.

Нам еще нужно много времени для работы над ошибками. Мы допускаем оплошности, которые допускать не следует», – заявил Симеоне.