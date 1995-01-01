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    Симеоне: «Нам еще нужно много времени для работы над ошибками»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал безголевую ничью в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Реала».

    «Матч вышел тяжелом для обоих команд. Мы были нацелены на защиту с первых минут. Во второй половине игра несколько выровнялась. Это был матч на ничью и никто не заслуживал победу.

    Нам еще нужно много времени для работы над ошибками. Мы допускаем оплошности, которые допускать не следует», – заявил Симеоне.

    • «Атлетико» с 14 очками делит второе место с «Гранадой».
    • «Реал» с 15 баллами лидирует в чемпионате Испании.

    Источник: OkDiario

    Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года журналистом Эдуардо Инда. Его редакционная идеология соответствует либерализму и испанскому национализму.

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