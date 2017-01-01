Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью за слова в перерыве матча с «Зенитом»

Тренер по фигурному катанию и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова Федора Смолова в перерыве матча с «Зенитом» (1:0, 11-й тур РПЛ).

Арбитр Михаил Вилков в первом тайме отменил гол нападающего «Локомотива» после просмотра видеоповтора.

«[Олегу Шатову за кадром] Ты иди играй в мини-футбол, епта, ты, Олег.

Да ничего нельзя сказать. Я Рифату Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол.

В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день.

Не знаю, что я могу сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. А так «Зенит» играет достойно, такой подбор исполнителей. Есть второй тайм, сейчас послушаем, что скажет тренер», – сказал форвард.

«Смолов заговорил… Хвала («спасибо» по-хорватски – прим. «Бомбардира») Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», – написал Траньков в твиттере.