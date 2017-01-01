Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью за слова в перерыве матча с «Зенитом»

Смолов - ШлI-0ха татуированная!!!
Тренер по фигурному катанию и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова Федора Смолова в перерыве матча с «Зенитом» (1:0, 11-й тур РПЛ).
Арбитр Михаил Вилков в первом тайме отменил гол нападающего «Локомотива» после просмотра видеоповтора.
«[Олегу Шатову за кадром] Ты иди играй в мини-футбол, епта, ты, Олег.
Да ничего нельзя сказать. Я Рифату Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол.
В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день.
Не знаю, что я могу сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. А так «Зенит» играет достойно, такой подбор исполнителей. Есть второй тайм, сейчас послушаем, что скажет тренер», – сказал форвард.
«Смолов заговорил… Хвала («спасибо» по-хорватски – прим. «Бомбардира») Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», – написал Траньков в твиттере.
- Смолов не забил послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
- В 2017-м году игрок занял первое место в списке «50 самых стильных мужчин России» по версии лайфстайл-издания GQ.
- В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 12-ти играх всех турниров. На его счету четыре гола и три ассиста.