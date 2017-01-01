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    Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью за слова в перерыве матча с «Зенитом»

    Тренер по фигурному катанию и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова Федора Смолова в перерыве матча с «Зенитом» (1:0, 11-й тур РПЛ).

    Арбитр Михаил Вилков в первом тайме отменил гол нападающего «Локомотива» после просмотра видеоповтора.

    «[Олегу Шатову за кадром] Ты иди играй в мини-футбол, епта, ты, Олег.

    Да ничего нельзя сказать. Я Рифату Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол.

    В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день.

    Не знаю, что я могу сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. А так «Зенит» играет достойно, такой подбор исполнителей. Есть второй тайм, сейчас послушаем, что скажет тренер», – сказал форвард.

    «Смолов заговорил… Хвала («спасибо» по-хорватски – прим. «Бомбардира») Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», – написал Траньков в твиттере.

    • Смолов не забил послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
    • В 2017-м году игрок занял первое место в списке «50 самых стильных мужчин России» по версии лайфстайл-издания GQ.
    • В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 12-ти играх всех турниров. На его счету четыре гола и три ассиста.

    Источник: Твиттер тренера по фигурному катанию Максима Транькова

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    Сегодня, 01:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +179

      aleksander 1 час назад

      Смолов - ШлI-0ха татуированная!!!

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      Рейтинг: +179

      aleksander 1 час назад

      вот прямо с языка сорвали!!! бездарность!!! это ему еще послематчевые с Хорватией аукается, г@.ндон татуированый

      0
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      Рейтинг: +776

      loko-the_best 1 час назад

      И интервью, бомбардир, пожалуйста, выкладывайте без изменений текста. Выглядит как краткий пересказ того, что Смолов сказал, а не как цитата.

      0
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      Рейтинг: +776

      loko-the_best 1 час назад

      Все знают Федора как умного, образованного человека. Сколько он книг прочитал, владение иностранными языками, лучший бомбардир двух чемпионатов. Сказал с горяча, завелся. У Палыча нельзя без огня играть, чем ты злее, тем больше шансов играть в основе и тем больше шансов на успех.

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      Рейтинг: +179

      aleksander > loko-the_best 1 час назад

      безтолковый игрок, тоже самое что и Дзюба, человек прострел-рикошет-гол... до сих пор именно он главный пид"р всего ЧМ в России и далее по годам и месяцам после сего... с такими извинениями как у него, ухмылкой, с пониманием полной безответственностью и то практически спустя год под давлением общественности... был и есть г@.ндон

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      Рейтинг: +776

      loko-the_best > aleksander 40 минут назад

      Ты просто быдлан, который завидует успеху других и радуется чужим неудачам. Смотри хоккей, там наши чаще побеждают, а футбол тебе не понять

      -1
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      Рейтинг: +2774

      serppion > loko-the_best 19 минут назад

      Книг он прочитал две: синенькую и тонкую.

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      Рейтинг: +776

      loko-the_best 1 час назад

      Зато Траньков - талантище, настоящие мужчины катаются на льду с шайбой,а не с членом во рту.

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      Рейтинг: +2774

      serppion > loko-the_best 20 минут назад

      Сам-то сделал что-нибудь стоящее?

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      Рейтинг: +1465

      Axe111 1 час назад

      Он и как человек видимо мразь

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      Рейтинг: +342

      Я - легенда 1 час назад

      Смолов лучший бомбардир двух чемпионатов России по футболу. И с этим не поспоришь.

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