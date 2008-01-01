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    Семин: «Календарь составлен неправильно. Через два дня после «Зенита» не так просто играть с «Атлетико»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Зенитом» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

    – Не было Миранчуков. Согласны с тем, что это помогло найти новые ресурсы?

    – Наверное, да, потому что есть результат. Но для нас они незаменимые игроки.

    – Смолов сказал, что календарь подстроен под «Зенит». Согласны с этим?

    – Не думаю. Календарь составлен неправильно – с этим полностью согласен. Команды, играющие в еврокубках, должны иметь преимущество. Обязательно. Это всегда было. Приводил много примеров.

    После такого тяжелого матча не так просто через два дня сыграть с «Атлетико». Да, они играют с «Реалом». Но они же сильнее всех наших клубов.

    Так что мы должны иметь преимущество. Зачем сегодня играть? Обе команды играют в Лиге чемпионов. Дайте «Локомотиву» один день, который положен по положению. И было бы все нормально.

    – Почему до последнего не проводили замены?

    – Посчитали так. Все игроки были в хорошем состоянии, никто не выпадал. Единственная замена, которую нужно было делать, – реагировать на выпуск Ивановича в атаку. Нужно было Мурило ставить третьим центральным защитником.

    В центральной зоне не хватало людей, поэтому поменяли Смолова на Коломейцева. Зачем менять, если все идет хорошо?

    – После гола Крыховяка вы показали жест VAR. Не боялись судей?

    – Наверное, неправильно отреагировал. Был в своей зоне, реакция тренера – это эмоции, я же ничего не делал такого. Я хотел, чтобы смотрели и одни, и другие эпизоды. Слава Богу, что есть VAR, посмотрели эпизод – и нам не засчитали гол. Посмотрели гол Смолова потрясающий. Наверное, там был мелкий фол, поэтому все вернули назад.

    У меня есть понимание, что VAR нужен. Как было, так и есть сейчас.

    – Что сказали Вилкову, когда он смотрел повтор после гола «Зенита»?

    – Я сам видел, что была рука. Даже без VAR она была видна. Мне по диагонали с большой дистанции было видно.

    – Чего не хватило для второго гола?

    – Мастерства и правильных действий.

    – Что с Алексеем Миранчуком?

    – Надеемся каждую игру, что он должен выйти. Он уже работает, делает определенный объем физических упражнений.

    Надеюсь, он сыграет с «Атлетико». Для меня важно, чтобы игрок перед матчем сказал, что он готов. Даже если не тренировался долгое время, я ему верю.

    – Что скажете про оборону? «Зенит» нанес всего 4 удара. Эта игра – подготовка к «Атлетико»?

    – Нет, так нельзя сказать. Мы готовимся от игры к игре. Если вы скажете, что с «Зенитом» – менее важный матч, я не соглашусь. Если бы «Зенит» выиграл, было бы 6 очков – очень тяжело. А так – мы в равных. Пять команд рядом, каждая претендует на лидерство.

    Для нас сегодня – самый важный матч. Теперь два дня подготовки, важнейшая игра с «Атлетико».

    – Благодаря эмоциям от победы восстановление пройдет лучше?

    – Всегда восстановление лучше, когда есть положительные эмоции. Самое важное – не было травм.

    – Мурило в качестве опорника вас устраивает?

    – Сегодня он полноценный игрок средней линии, он играет хорошо.

    – Полтора года назад играли с «Атлетико». Это та же команда?

    – Это лидер чемпионата Испании, тот же он или нет. Если лидер в Испании – лидер мирового футбола. Тот же тренер. Есть два направления: Гвардиолы и Симеоне. Они очень сильны.

    • 1-го октября московская команда примет «Атлетико» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии21
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      Рейтинг: +542

      Сенситив 2 минуты назад

      в словах Палыча чувствуеца настрой на победу с Атлетико, ентот бы настрой передался игрокам плюсом к отдыху, плюс сегодняшний мадридское дерби, плюс перелёт до Москвы, плюс звёздный расклад, плюс погода в нашу пользу, глядишь паровозы и наваляца, шоб победку добыть, как-то так...))

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      Рейтинг: -14

      Каменный стояк 5 минут назад

      Как будто что то бы изменилось))) там хоть месяц дай на отдых, один хрен продуют в одну калитку.

      0
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      Рейтинг: +1519

      Derzkiy1 6 минут назад

      У Сёмина всегда все не справедливо ...

      0
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      Рейтинг: +1245

      Бриг 8 минут назад

      Зениту было с выездом в Красноярск, а после - на выезд в Москву - тяжелее. Это было видно по движухе команд. Так что жаловаться не надо. А под каждый матч Локомотиву красную дорожку при всем желании не расстелить. Но Семин правильно делает, что ноет и давит. Это его профессия.

      0
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      Рейтинг: +405

      fhnv 15 минут назад

      Палыч! Во первых- Атлетико тоже сегодня играет с Реалом ! Во вторых позже по расписанию! В третьих на выезде в Москве!
      Так что всё более менее...Палыч не плач

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      Рейтинг: +7017

      ufos73 28 минут назад

      Вопрос не в том, кто и сколько игр играет в неделю, вопрос в том, почему у нас для одних готовы хоть раком встать, для других и пальцем не пошевелят что бы помочь? Это риторический вопрос, конечно понятно почему )))

      1
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      Рейтинг: +375

      seth343 33 минуты назад

      Палыч может не в курсе, что Атлетико сейчас играет)))))

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      Рейтинг: +1497

      Антон bx14e > seth343 29 минут назад

      А ты к нему приди с коньячком!(он любит алкоголь от 40 тыщ рублей)
      И скажи,что Атлетико сейчас играет.Он то не знает. А ты придешь,откроешь ему глаза)

      1
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      Рейтинг: +36

      Guinnesss 38 минут назад

      Правильно все говорит, составы разные, данные разные у людей. От природы.

      0
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      Рейтинг: +1465

      Axe111 49 минут назад

      Хватит ныть!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1017

      Andrering87 53 минуты назад

      Уважаю Палыча!! Но вот так нельзя жаловаться на календарь, в Европе команды больше игр играют в неделю и никто не жалуется и все в порядке..

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      Рейтинг: +294

      шеффилд таун > Andrering87 38 минут назад

      Все верно!!!

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      Рейтинг: +7464

      parevg > Andrering87 37 минут назад

      Потому что там страны маленькие, из города в город на автобусе без проблем, а летать, так на взлет и посадку больше времени уходит, чем на сам полет, а у нас, в России расстояния какие, два европы целиком поместятся, и останется еще. Если играть каждые три дня, то они будут жить в самолетах. Вот и все.

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      Рейтинг: +1497

      Антон bx14e > Andrering87 37 минут назад

      Россия-самая большая страна в Мире! Расстояния гигансткие!Не просто.
      ..Хотя отчасти согласен. Но! Надо же великому Юрию Павловичу и соломку постелить себе! У Лидеров травмы. Подменить некем(Кубок показал).
      А Атлетико,даже после Реала и перелета в Москву,-это Атлетико!

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