Семин: «Календарь составлен неправильно. Через два дня после «Зенита» не так просто играть с «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог победе над «Зенитом» (1:0) в 11-м туре чемпионата России.

– Не было Миранчуков. Согласны с тем, что это помогло найти новые ресурсы?

– Наверное, да, потому что есть результат. Но для нас они незаменимые игроки.

– Смолов сказал, что календарь подстроен под «Зенит». Согласны с этим?

– Не думаю. Календарь составлен неправильно – с этим полностью согласен. Команды, играющие в еврокубках, должны иметь преимущество. Обязательно. Это всегда было. Приводил много примеров.

После такого тяжелого матча не так просто через два дня сыграть с «Атлетико». Да, они играют с «Реалом». Но они же сильнее всех наших клубов.

Так что мы должны иметь преимущество. Зачем сегодня играть? Обе команды играют в Лиге чемпионов. Дайте «Локомотиву» один день, который положен по положению. И было бы все нормально.

– Почему до последнего не проводили замены?

– Посчитали так. Все игроки были в хорошем состоянии, никто не выпадал. Единственная замена, которую нужно было делать, – реагировать на выпуск Ивановича в атаку. Нужно было Мурило ставить третьим центральным защитником.

В центральной зоне не хватало людей, поэтому поменяли Смолова на Коломейцева. Зачем менять, если все идет хорошо?

– После гола Крыховяка вы показали жест VAR. Не боялись судей?

– Наверное, неправильно отреагировал. Был в своей зоне, реакция тренера – это эмоции, я же ничего не делал такого. Я хотел, чтобы смотрели и одни, и другие эпизоды. Слава Богу, что есть VAR, посмотрели эпизод – и нам не засчитали гол. Посмотрели гол Смолова потрясающий. Наверное, там был мелкий фол, поэтому все вернули назад.

У меня есть понимание, что VAR нужен. Как было, так и есть сейчас.

– Что сказали Вилкову, когда он смотрел повтор после гола «Зенита»?

– Я сам видел, что была рука. Даже без VAR она была видна. Мне по диагонали с большой дистанции было видно.

– Чего не хватило для второго гола?

– Мастерства и правильных действий.

– Что с Алексеем Миранчуком?

– Надеемся каждую игру, что он должен выйти. Он уже работает, делает определенный объем физических упражнений.

Надеюсь, он сыграет с «Атлетико». Для меня важно, чтобы игрок перед матчем сказал, что он готов. Даже если не тренировался долгое время, я ему верю.

– Что скажете про оборону? «Зенит» нанес всего 4 удара. Эта игра – подготовка к «Атлетико»?

– Нет, так нельзя сказать. Мы готовимся от игры к игре. Если вы скажете, что с «Зенитом» – менее важный матч, я не соглашусь. Если бы «Зенит» выиграл, было бы 6 очков – очень тяжело. А так – мы в равных. Пять команд рядом, каждая претендует на лидерство.

Для нас сегодня – самый важный матч. Теперь два дня подготовки, важнейшая игра с «Атлетико».

– Благодаря эмоциям от победы восстановление пройдет лучше?

– Всегда восстановление лучше, когда есть положительные эмоции. Самое важное – не было травм.

– Мурило в качестве опорника вас устраивает?

– Сегодня он полноценный игрок средней линии, он играет хорошо.

– Полтора года назад играли с «Атлетико». Это та же команда?

– Это лидер чемпионата Испании, тот же он или нет. Если лидер в Испании – лидер мирового футбола. Тот же тренер. Есть два направления: Гвардиолы и Симеоне. Они очень сильны.