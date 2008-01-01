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    Карпин: «Многих уже реанимировали, реанимируем и Мамаева»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал подписание контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Футболист связан с клубом 27-месячным соглашением.

    — Чем вы руководствовались, подписывая контракт с Мамаевым? Вы верите в его реабилитацию?

    — Если бы не верил, не подписывали бы. Квалифицированный игрок — ну все про него все знают, игрок уровня сборной. То, что было — думаю, останется в прошлом. Многих мы уже реанимировали, реанимируем и этого.

    Сейчас говорить, конечно, можно все что угодно, и все будет зависеть от него самого. Пообщавшись, понял, что этот тот игрок, который поможет нам в будущем. По крайней мере, нынешний настрой его нравится. У него как раз будет время, чтобы за эти месяцы привести себя в порядок и набрать форму.

    — На какой позиции вы его видите?

    — Ну явно не центрального защитника. Он может играть в центре поля на любой позиции, кроме опорника, то есть на позицию Норманна его не поставим. Можно и со смещением на любой из флангов.

    • В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1022

      geroin161 19 секунд назад

      Паха, ты мне уже симпатичен. Хочется тебя увидеть в деле

      0
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      Рейтинг: +304

      Из Твери Леха 1 минуту назад

      Попов, Норман, Еременко? Вместо кого он играть будет?

      0
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      Рейтинг: +301

      kazak161 15 минут назад

      Сработаемся!

      0
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      Рейтинг: +852

      Киркинитидец 24 минуты назад

      творческих успехов...

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