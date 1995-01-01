АПЛ. «Ливерпуль» минимально победил «Шеффилд Юнайтед» и идет без потерь

В седьмом туре АПЛ «Ливерпуль» встретился с выходцем из Чемпионшипа. Победу гостям принес гол голландца Джорджиньо Вейналдума.

Ливерпульцы за семь туров не потеряли ни одного очка. Команда лидирует в чемпионате с восьмиочковым отрывом.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Вейналдум, 70.

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