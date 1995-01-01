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    АПЛ. «Ливерпуль» минимально победил «Шеффилд Юнайтед» и идет без потерь

    В седьмом туре АПЛ «Ливерпуль» встретился с выходцем из Чемпионшипа. Победу гостям принес гол голландца Джорджиньо Вейналдума.

    Ливерпульцы за семь туров не потеряли ни одного очка. Команда лидирует в чемпионате с восьмиочковым отрывом.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Вейналдум, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1165

      Marley Bob 31 секунду назад

      Шеффилд-крайне боевая и неуступчивая команда.поражения в этом матче не заслуживала,но оно все же произошло..Ливерпуль,очевидно,решил не выкладываться и на половину перед игрою в ЛЧ.

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      Рейтинг: +3435

      Добрый Бобер 5 минут назад

      Верным путём идут товарищи!

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      Рейтинг: +1093

      21082014 11 минут назад

      Ливерпуль был сам не свой.Единственный мяч был забит после грубой ошибки голкипера хозяев.крайне неубедительная игра.

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