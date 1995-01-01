АПЛ. «Ливерпуль» минимально победил «Шеффилд Юнайтед» и идет без потерь

Шеффилд-крайне боевая и неуступчивая команда.поражения в этом матче не заслуживала,но оно все же произошло..Ливерпуль,очевидно,решил не выкладываться и на половину перед игрою в ЛЧ.
В седьмом туре АПЛ «Ливерпуль» встретился с выходцем из Чемпионшипа. Победу гостям принес гол голландца Джорджиньо Вейналдума.
Ливерпульцы за семь туров не потеряли ни одного очка. Команда лидирует в чемпионате с восьмиочковым отрывом.
Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур
Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Вейналдум, 70.